В последнее время можно наблюдать за новой тенденцией в интерьере, которую массово распространяют в социальной сети ТикТок. Пользователи подвешивают эвкалипт под душем, чтобы в ванной комнате было ощущение спа-салона.

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Эвкалипт в ванной комнате – это не только украшение интерьера, он приносит немало пользы для организму.

Замечательная идея / Фото Еtsy

Если подвесить веточку эвкалипта рядом с душем, то пара от горячей воды поможет высвободить эфирные масла из листьев растения. Это идеально подходит для осени и зимы, когда больше распространяются простудные заболевания.

Спа в вашей ванной / Фото Еtsy

Вання – это прекрасное место для проведения ароматерапии. Исследование показало, что вдыхание воздуха, наполненного эвкалиптовым маслом, также может значительно снизить артериальное давление.

Умиротворяющая атмосфера / Фото Еtsy

Декорирование эвкалиптом принесет интерьеру ванной комнаты нотку роскоши и создаст успокаивающую спа-атмосферу.

Как украсить душ эвкалиптом – детальное видео: