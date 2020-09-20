Проект создан дизайн-студией FILD. В квартире объединены лаконичный интерьер и стильные решения, вроде прозрачных стен в ванной комнате и большого количества растений.

Дизайн квартиры выполнен в стиле "лофт". Он создан для того, чтобы дарить как можно больше эстетического наслаждения владельцу, сообщает Djournal.

Такой интерьер будет оставатся актуальным много лет.



Все в помещении выдержано в стиле Loft / Фото Djournal

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Диванный блок отделяет зону кухни от гостиной. Его конструкция позволяет быстро переместиться из одного пространства в другое, оставаясь на диване.



Кухня оформлена в матовых оттенках черного / Фото Djournal

Мебель на кухне выглядит достаточно монолитно. Она создана из черных матовых панелей. Кухня и гардероб как бы перетекают друг в друга, таким образом окончательно объединяя пространство.



Ванная комната приподнята над уровнем основного помещения / Фото Djournal

Достаточно неординарно выглядит ванная – это стеклянный блок, отделанный плиткой. Ощущение приватности создают непрозрачные шторы.



В дизайне использованы бетонные элементы, например, мойка / Фото Djournal

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Вся квартира выдержана в монохромных оттенках. На стенах здесь только серый цвет, пол и некоторая мебель оформлены в приглушенных цветах дуба. Основное внимание привлекает черный блок кухни.



Дизайн выглядит очень сдержанным / Фото Djournal

Единственными цветовыми акцентами в доме стали вазоны. Они достаточно большие и производят впечатление "комнатных" деревьев.

Больше фото интерьера квартиры в стиле "лофт" смотрите здесь:

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