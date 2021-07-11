Проект отеля – самый тонкий небоскреб в стране на улице Питт 410 с соотношением высоты и ширины шестнадцать к единице. Отель вмещает 173 гостиничные номера с шестью люксами на каждом этаже, башня высотой 100 метров будет построена в центре города с "подиумом" высотой всего 6,4 метра.

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По словам команды, башня "карандаш" размещена на лаконичном "подиуме", что подчеркивает деликатность и детали соседних зданий с помощью арочного кирпича. Трехэтажная основа включает вестибюль, кафе и зону гостиной, внутренний двор предназначен для общего пользования и выходит на улицу.

Фасад здания гостиницы / Фото archdaily.com

Башня была разработана для имитации сжатия и расширения колонны путем непрерывной абстракции ее элементов: основания и "ствола".

Эскиз входной зоны / Фото archdaily.com

Дизайнеры объясняют, что фасад начинается с горизонтальных окон, медленно превращаются в вертикальные. Горизонтальные элементы начинаются в уровень с внешним обрамлением, которое медленно истончается и удаляется с высотой.

Фасад здания гостиницы / Фото archdaily.com

Каждая горизонталь находится на высоте плиты, перил и высоты дверей. На каждом этаже размещены компактные гостиничные номера, – рассказали авторы проекта.