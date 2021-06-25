Название "терраццо" происходит от латинского "terra", что означает "земля". Этот древний композитный материал способен освежить любой интерьер и придать ему средиземноморский вид.

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Что такое терраццо



Терраццо широко используется в интерьере / Фото Elle

Композитный материал из мраморной крошки, залитой в цемент, возник еще в 16 веке на территории Италии. Таким образом рабочие решили повторно использовать обрезки камня.

В 20-х годах прошлого века, эта технология возродилась в США для оформления офисных зданий, станций метро и промышленных объектов.

Сегодня для изготовления материала используют стекло, песок, мрамор, некоторые виды камня, и цемент. Кроме этого, в специализированных магазинах можно встретить и керамический терраццо. Часто в его состав добавляют красители, чтобы разнообразить ассортимент.

Преимущества тераццо:

Существуют практически неограниченные варианты цветов и материалов – фрагменты могут быть любыми, от мрамора до кварца, стекла и металла.

Различные цвета терраццо / Фото Pinterest

Материал чрезвычайно износостойкий. Специалисты рассказывают, что клиенты обращаются с запросом восстановить терраццо, которому более 100 лет.

Специалисты рассказывают, что клиенты обращаются с запросом восстановить терраццо, которому более 100 лет. Экологичность терраццо является еще одним его преимуществом.

Где можно использовать терраццо



Умывальник с терраццо / Фото Pinterest



Душевая с терраццо / Фото Pinterest



Стол с терраццо / Фото Elle



Декор из терраццо / Фото Pinterest

После герметизации его можно наносить на любую внутреннюю стену или пол, включая кухни и ванну. Терраццо хорошо сохраняет тепло, поэтому это хороший вариант для устройства полов с подогревом. Кроме того, ему можно придавать любую форму, поэтому сейчас его часто используют для создания мебели и декора.

Как ухаживать за тераццо



Классический терраццо / Фото Elle

Для уборки тераццо достаточно простой швабры из нейлона и полиэтилена.

Сколько стоит

Цена одного квадратного метра варьируется от 400 – 700 гривен.