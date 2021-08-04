Тераццо: как украсить интерьер изысканной историей

Каждый из нас хочет, чтобы его дом был особенным и уникальным. Как этого достичь с помощью тераццо – читайте в материале.

История тераццо началась в Венеции. Мастера сначала использовали эту технику как способ утилизации мрамора.

Интересно О чем следует помнить при установке и обслуживании кондиционера: практические советы

Впоследствии стиль стали использовать для итальянских вилл, а потом стиль тераццо завоевал популярность во всем мире.

Стильная изысканность / Фото Elle Decor

Сначала тераццо использовали исключительно для пола, затем дизайнеры решились использовать технику и для стен. Тераццо вобрал в себя дух истории и современности, что делает его идеальным решением для любых помещений.

Середнеземноморський стиль​ / Фото Elle Decor

Благодаря своей структуре тераццо прекрасно связывает внутренние и внешние пространства. Особенно эффектно этот стиль использовать в помещениях, имеющих хорошее освещение.

Стильный и изысканный мрамор​ / Фото Elle Decor

Тераццо – это изысканность и динамика, которые сделают ваше жилище уникальным и неповторимым.