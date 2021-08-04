История тераццо началась в Венеции. Мастера сначала использовали эту технику как способ утилизации мрамора.
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Впоследствии стиль стали использовать для итальянских вилл, а потом стиль тераццо завоевал популярность во всем мире.
Стильная изысканность / Фото Elle Decor
Сначала тераццо использовали исключительно для пола, затем дизайнеры решились использовать технику и для стен. Тераццо вобрал в себя дух истории и современности, что делает его идеальным решением для любых помещений.
Середнеземноморський стиль / Фото Elle Decor
Благодаря своей структуре тераццо прекрасно связывает внутренние и внешние пространства. Особенно эффектно этот стиль использовать в помещениях, имеющих хорошее освещение.
Стильный и изысканный мрамор / Фото Elle Decor
Тераццо – это изысканность и динамика, которые сделают ваше жилище уникальным и неповторимым.