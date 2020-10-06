Теплица создает благоприятный микроклимат при выращивании сезонных растений. Поскольку это помещение с характерными особенностями, строить его нужно правильно. О самых популярных видах теплиц своими руками – читайте в нашем материале.

Лучшая теплица своими руками – та, которая сделана с учетом индивидуальных целей владельцев. Поэтому приступая к оформлению теплиц, следует изучить особенности разных конструкций, цены материалов, а также способы отопления. Только ознакомившись с вопросом о том, как правильно построить теплицу своими руками, можно приступать к реализации проекта.

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Теплица может украсить ваш сад / Фото 7dach

Виды теплиц

Арочная теплица – это конструкция с крышей в форме дуги. Из-за особенностей ее строения солнечные лучи рассеиваются по периметру помещения и растения в теплице получают больше света. В зимний период на такой крыше не скапливается снег, поэтому ей не грозит деформация.



Арочные теплицы очень популярны / Фото 7dach

Односкатная теплица обычно примыкает одной стеной к другим дачным постройкам или к дому. Если помещение с которым граничит такая теплица отапливаться, ее отепление не затратить для хозяев много сил и энергии.

Крыша двускатной теплицы сделана в форме треугольника. В такой теплице удобно делать различные зоны и садить множество растений: от фруктов и овощей до экзотических цветов. Именно двускатный тип используют как теплицу для помидоров и огурцов.



Пример двускатной теплицы / Фото 7dach

Кроме типа построения, теплицы делятся на зимние и летние. Первые должны отапливаться, поэтому для них важен подвод коммуникаций к центральной системе отопления. Каркас летних теплиц просто обтягивают полиэтиленовой плёнкой. При поисках бюджетных вариантов как построить теплицу в домашних условиях наиболее часто выбирают именно летний вариант.

Как построить теплицу

Чтобы построить круглогодичную теплицу, нужно придерживаться базовых строительных советов. Важно ответственно отнестись к выбору площадки, подобрать комплект расходных материалов, определиться с типом фундамента, а также изучить как правильно построить теплицу, используя фото или видеоматериалы.



Можно построить теплицу своими руками / Фото 7dach

Процесс, как построить теплицу в домашних условиях, состоит из нескольких этапов. Каждый из них должен выполнятся в определенной последовательности:

выбрать вид сооружения, который подойдет под ваши нужды;

обзавестись чертежами;

создать каркас сооружения;

провести земляные работы (создание фундамента и основания для каркаса);

закрепить каркас теплицы;

установить покрытие.

Чтобы построить теплицу с отоплением или отопить ее в процессе эксплуатации нужно провести ряд дополнительных работ.

Как построить теплицу с отоплением



Простое отопление, сделанное собственноручно / Фото 7dach

Есть несколько вариантов постройки теплицы с отоплением. Все зависит от типа обогрева, который вы выберете.

Биологический способ обогрева земли в теплице. Для обогрева почвы в теплице можно использовать навоз или компост. В процессе их разложения поднимается температура, поэтому для растений стает тепло и уютно.

Электрический способ обогрева земли в теплице несложно сделать самостоятельно. Для обогрева теплицы таким способом наилучшим вариантом станет комбинация почвенного подогрева с техническими способами.

Водяной обогрев. Для этого способа потребуется провести электрокабель для подключения котла, который можно установить как внутри теплицы, так и снаружи. Также можно сделать систему обогрева, используя теплогенератор.

Газовый обогрев. Применяется для газифицированных участков. Обустраивая теплицу с отоплением, можно использовать систему газовых горелок или газовых калориферов. Также подойдет газовый котел.

Электрический обогрев. В этом случае, как источник тепла используются радиаторы или электрические конвекторы, подключение к системе электроснабжения дома.



Если хотите выращивать овощи зимой – отопление в теплице обязательно / Фото 7dach

Печное отопление. Для обогрева теплицы зимой, можно соорудить печное отопление. Печку лучше установить в торцевой части теплицы и провести дымоход. Но стоит учесть, что печка – это постоянные хлопоты. Вместо автоматизированного контроля за температурным режимом, прийдётся контролировать климат теплицы самостоятельно.

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Как построить теплицу из старых оконных рам

Для тех, кто хочет сэкономить на теплице, предлагаем несколько советов как построить теплицу из старых оконных рам.



Для бюджетной теплицы достаточно иметь старые оконные рамы / Фото 7dach

Кроме низкой стоимости, у такой теплицы есть и другие достоинства: целые окна хорошо держат тепло, конструкция хорошо пропускает солнечный свет, а форточки решают вопрос проветривания.

Перед тем, как начать роботы по строительству теплицы, необходимо замерить рамы, подготовить их, а также выбрать место для постройки. Чтобы защитить теплицу от ветров, следует установить окна высокими сооружениями на возвышенности южной стороны участка. Важно, чтобы теплица хорошо освещалась во время всего солнечного дня. Земля под постройку теплицы должна быть плодородной, чистой и сухой.

Для строительства теплицы из старых оконных рам подойдут обычные деревянные рамы. Желательно, чтобы их конструкция была целостной.



Пример простой небольшой теплицы / Фото 7dach

Для подготовки рам потребуется:

снять фурнитуру с оконной рамы;

если крепление теплицы будет происходить с помощью гвоздей, желательно снять стёкла;

удалить старую краску;

очистить и зашлифовать раму, а также обработать ее антисептиком для дерева;

покрыть раму водостойкой краской.



Конструкции теплиц могут быть разными / Фото 7dach

Способы сооружения теплиц различной конструкции схожи между собой. Сначала возводится несущее основание и каркас. После этого монтируются оконные рамы и обшивается кровля.

При эксплуатации теплицы важно регулярно осматривать конструкцию с оконных рам, и в случае повреждения заменить необходимую секцию. Соблюдение систематических обзоров продлит жизнь конструкции и улучшит урожай.

Видео о том, как построить теплицу своими руками:

На что обратить внимание при строительстве теплицы:

Как сделать бюджетную теплицу:

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