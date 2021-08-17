В тени гор Прованса: уютная вилла, которая сочетает классику и современность

У подножия горы Сент-Виктуар архитекторам удалось восстановить старинную и величественную виллу. Теперь историческое сооружение излучает необыкновенную красоту Средиземноморья.

В поселке Борекель на юге Франции, в течение длительного времени стояло заброшенное здание. Большая часть дома была разрушена и снова построена на том же месте, но с учетом геометрии участка и окружающих пейзажей.

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Ремонт в доме завершился в 2021 году, его площадь составляет 246 квадратных метров.

Удивительная вилла / Фото Аrchdaily

Одноэтажный дом идеально вписывается в местный горный ландшафт. Дом вращается вокруг себя, чтобы создать несколько внутренних дворов.

Каждая комната в доме имеет свое природное пространство / Фото Аrchdaily

Вилла состоит из нескольких частей. Все размещены таким образом, что обеспечивают панорамный вид и пропускают естественный дневной свет в каждый уголок.

Создается впечатление, что природа проникает в дом / Фото Аrchdaily

Дом имеет несколько секций крыш со старинной черепицы разной высоты. Некоторые стены дома покрыты кусками природного камня, который взяли прямо на участке.

Захватывающий бассейн / Фото Аrchdaily

"Изюминкой" проекта являются каменные стены, которые удалось сохранить из старинной постройки. Пол дома из травертина, а внутренняя облицовка стен сделана из ясеней.

Как выглядит дом внутри: