Почему вам не нужен телевизор на кухне
Телевизор на кухне сегодня есть почти в каждом доме. Часто он включен практически круглосуточно, потому что на кухне постоянно кто-то находится: готовит еду, завтракает или ужинает, работает за обеденным столом и тому подобное.
О вреде телевизора на кухне рассказывает Дизайн 24.
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Телевизор отвлекает от еды
Для кухни обычно выбирают небольшие модели / Фото Ivd
Медики рекомендуют сосредоточиться на процессе принятия пищи и тщательно жевать еду. Только тогда она действительно хорошо усваивается организмом. Доказано, что просмотр телевизора отвлекает от еды – мы начинаем жевать и глотать быстрее, впопыхах.
Это нарушает пищеварение и негативно отражается на фигуре и самочувствии. Тем, кто хочет быть стройным и здоровым, телевизор не кухне ставить не нужно.
Кроме того, во время трапезы нужно отложить в сторону и телефон. Любителям читать за обедом тоже придется распрощаться со своей привычкой.
Телевизор перегружает наш мозг
Сегодня люди почти все время смотрят в разные экраны / Фото Kitchendizajn
Постоянно включенный в фоновом режиме телевизор заставляет прислушиваться к нему даже тогда, когда мы заняты другими делами.
Так мозг работает в усиленном режиме, воспринимая сразу несколько потоков информации. Это утомляет и перегружает его.
Вечером вы чувствуете себя истощенными. Чтобы расслабиться, включаете телевизор – и снова нагружаете себя информацией.
Маленькие экраны заставляют глаза напрягаться / Фото remont-volot
Поэтому лучше проводить большую часть времени в тишине: это полезно как для того, чтобы сосредоточится, так и для отдыха.
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Телевизор мешает общаться
Лучше уделить время разговорам / Фото remont-volot
Обед или ужин с семьей – повод для интересного разговора. Когда работает телевизор, общаться становится неинтересно, ведь все начинают отвлекаться или перекрикивать его.
Сегодня психологи советуют как минимум час в день разговаривать со своими родными без гаджетов.
Поэтому от телевизора на кухне лучше отказаться – это сэкономит средства и принесет пользу всей семье.
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