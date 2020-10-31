Телевизор на кухне сегодня есть почти в каждом доме. Часто он включен практически круглосуточно, потому что на кухне постоянно кто-то находится: готовит еду, завтракает или ужинает, работает за обеденным столом и тому подобное.

О вреде телевизора на кухне рассказывает Дизайн 24 .

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Телевизор отвлекает от еды



Для кухни обычно выбирают небольшие модели / Фото Ivd

Медики рекомендуют сосредоточиться на процессе принятия пищи и тщательно жевать еду. Только тогда она действительно хорошо усваивается организмом. Доказано, что просмотр телевизора отвлекает от еды – мы начинаем жевать и глотать быстрее , впопыхах.

Это нарушает пищеварение и негативно отражается на фигуре и самочувствии . Тем, кто хочет быть стройным и здоровым, телевизор не кухне ставить не нужно.

Кроме того, во время трапезы нужно отложить в сторону и телефон. Любителям читать за обедом тоже придется распрощаться со своей привычкой .

Телевизор перегружает наш мозг



Сегодня люди почти все время смотрят в разные экраны / Фото Kitchendizajn

Постоянно включенный в фоновом режиме телевизор заставляет прислушиваться к нему даже тогда, когда мы заняты другими делами.

Так мозг работает в усиленном режиме , воспринимая сразу несколько потоков информации. Это утомляет и перегружает его.

Вечером вы чувствуете себя истощенными. Чтобы расслабиться, включаете телевизор – и снова нагружаете себя информацией .



Маленькие экраны заставляют глаза напрягаться / Фото remont-volot

Поэтому лучше проводить большую часть времени в тишине : это полезно как для того, чтобы сосредоточится, так и для отдыха.

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Телевизор мешает общаться



Лучше уделить время разговорам / Фото remont-volot

Обед или ужин с семьей – повод для интересного разговора. Когда работает телевизор, общаться становится неинтересно, ведь все начинают отвлекаться или перекрикивать его .

Сегодня психологи советуют как минимум час в день разговаривать со своими родными без гаджетов .

Поэтому от телевизора на кухне лучше отказаться – это сэкономит средства и принесет пользу всей семье.

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