Для того чтобы узнать, что можно сочетать между собой, а каких текстур лучше избегать, читайте наш материал.

Источник: инстаграм Анастасии Юськовой

Для того чтобы ваш ремонт выглядел стильно и современно, украинский дизайнер Анастасия Юськова советует тщательно подходить к проблеме сочетания текстур.

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Правильно используйте матовые и глянцевые поверхности

Матовые поверхности поглощают свет и делают помещение более спокойным и уютным. А глянец придает помещению определенной праздничности и официальности.



Правильно сочетайте матовые и глянцевые поверхности / Фото Rosdrev

Не используйте два материала с одинаковой текстурой

Например, плитку под дерево и натуральное дерево. Это антитренд в ремонте. Особенно важно не располагать их рядом.



Дерево и плитка "под дерево" смотрятся вместе не слишком стильно / Фото Prohotel

Используйте контраст

Для правильного сочетания текстур примените правило контраста. Сочетайте глянцевое и матовое, твердое и мягкое, рельефное и гладкое.



Контрастные текстуры делают интерьер интересным / Фото Sladkiyson

Зонируйте помещение

Различные текстуры прекрасно помогают отделить зоны в помещении. Также делить помещение на зоны можно с помощью цвета.



Различные текстуры помогают разделить помещение на зоны / Фото Polinov