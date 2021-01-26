Как сочетать текстуры в интерьере: важные правила от дизайнера
Для того чтобы узнать, что можно сочетать между собой, а каких текстур лучше избегать, читайте наш материал.
Источник: инстаграм Анастасии Юськовой
Для того чтобы ваш ремонт выглядел стильно и современно, украинский дизайнер Анастасия Юськова советует тщательно подходить к проблеме сочетания текстур.
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Правильно используйте матовые и глянцевые поверхности
Матовые поверхности поглощают свет и делают помещение более спокойным и уютным. А глянец придает помещению определенной праздничности и официальности.
Правильно сочетайте матовые и глянцевые поверхности / Фото Rosdrev
Не используйте два материала с одинаковой текстурой
Например, плитку под дерево и натуральное дерево. Это антитренд в ремонте. Особенно важно не располагать их рядом.
Дерево и плитка "под дерево" смотрятся вместе не слишком стильно / Фото Prohotel
Используйте контраст
Для правильного сочетания текстур примените правило контраста. Сочетайте глянцевое и матовое, твердое и мягкое, рельефное и гладкое.
Контрастные текстуры делают интерьер интересным / Фото Sladkiyson
Зонируйте помещение
Различные текстуры прекрасно помогают отделить зоны в помещении. Также делить помещение на зоны можно с помощью цвета.
Различные текстуры помогают разделить помещение на зоны / Фото Polinov
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