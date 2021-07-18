Apple Tower – это новый магазин компании в Лос-Анджелесе, который уже открыл свои двери и посетителей.

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Точка продажи расположена в бывшем кинотеатре, который когда-то был одним из самых популярных мест Города Ангелов.

Пройти мимо Apple Tower невозможно / Фото Archdaily

Проект нового магазина стал частью исторического восстановления центра города, поэтому архитекторы и дизайнеры позаботились о том, чтобы здание взаимодействовалао с окружающим пространством.

Сочетание искусства и технологий / Фото Archdaily

Команде удалось полностью восстановить художественные стены, которые имеют важное историческое значение. Магазин расположен на нескольких уровнях, что позволило разделить пространство на функциональные зоны.

Здесь хочется оставаться как можно дольше / Фото Archdaily

Apple Tower стал не только магнитом для тысяч посетителей, но и архитектурной жемчужиной центра Лос-Анджелеса.