Проект под названием Atelier Eva расположен в Нью-Йорке. Над ним работала турецкая художница Ева Карабудак.

Этот тату-салон сделали идеальным для отдыха. Пространство выполнили в нейтральном стиле, украсив его бетонными и стеклянными поверхностями.

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Прихожая со стальной стойкой и балками / Фото Dezeen

В интерьере использовали палитру древесного угля, серого цвета и оттенка яичной скорлупы.



Оригинальная мебель на фоне бетонных стен / Фото Dezeen

На первом этаже расположена прихожая, где встречают гостей. Здесь привлекают внимание стальные балки на фоне белых стен, а также картина турецкого художника Мурата Пальты.



Авторский светильник от дизайнера Мэтью Маккормика / Фото Dezeen

Необычным предметом мебели здесь является стойка регистрации из темной стали. Для мебели использовали дерево различных оттенков: от темного ореха до светлых, почти выбеленных массивов лиственных пород.



Интерьер создан для того, чтобы гости отдыхали во время сеанса / Фото Dezeen

В здании, где расположен салон, по умолчанию были сводчатые потолки и большие окна. Все это подчеркнули простым и минималистичным дизайном и оригинальными конструкциями из стали и дерева.

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Оригинальная лавочка во внутреннем дворе / Фото Dezeen

В студии есть небольшой внутренний дворик. Там сделали место для расслабления и отдыха. Дворик украсили зелеными растениями. Оригинальным решением стала лавочка из рекультивированного дерева. Раньше это была фабричная балка, а теперь ее превратили в стильное место для сидения, добавив стальные ножки.