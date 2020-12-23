Бело-черная цветовая гамма, артобъекты и творчество художников – все это можно найти в новой тату-студии в сердце Киева – на Подоле. Интерьер был создан известной украинской студией дизайна.

О заведении с оригинальным интерьером сообщает ресурс БЖ . По теме: Громкая победа: проект украинских дизайнеров признали лучшим интерьером 2020

В интерьере почти нет ярких цветов / Фото balbek.com Тату-бар основала художница Ульяна Нешева. Проект дизайна салона под названием "6:19 Studio" был создан командой Balbek Bureau.

Скульптура Boy / Фото balbek.com Интерьер выполнили в светлых монохромных оттенках. Фото тату-бара кажутся почти черно-белыми. В студии выставили различные арт-объекты. Например, скульптуру Boy ( "Мальчик" – ред.) а втора Кристины Ридзель.

Зеркало, выполненное украинскими скульпторами / Фото balbek.com Между белыми стенами разместили черный куб. В нем спрятали гардероб, санузел и примерочную.

Единственным насыщенным цветом в интерьере стал черный / Фото balbek.com Актуально: Известный американский журнал написал о ресторане в Киеве: какое заведение попало на обложку Ульяна Нешева – киевская художница, которая придумала собственный стиль татуировок. Она рисует на коже людей цветы и травинки на длинных стеблях.

Интересные детали интерьера / Фото balbek.com Клиентами художницы было немало известных людей: Onuka, Надежда Дорофеева, Владимир Дантес, Ирэна Карпа, Слава Балбек. Адрес тату-салона "6:19 Studio": Киев, улица Волошская, 50/38. Как найти тату-бар "6:19 Studio" на карте: