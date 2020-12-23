Тату-бар от Balbek Bureau открыли в Киеве: фото нестандартного интерьера
Бело-черная цветовая гамма, артобъекты и творчество художников – все это можно найти в новой тату-студии в сердце Киева – на Подоле. Интерьер был создан известной украинской студией дизайна.
О заведении с оригинальным интерьером сообщает ресурс БЖ.
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В интерьере почти нет ярких цветов / Фото balbek.com
Тату-бар основала художница Ульяна Нешева. Проект дизайна салона под названием "6:19 Studio" был создан командой Balbek Bureau.
Скульптура Boy / Фото balbek.com
Интерьер выполнили в светлых монохромных оттенках. Фото тату-бара кажутся почти черно-белыми.
В студии выставили различные арт-объекты. Например, скульптуру Boy ( "Мальчик" – ред.) автора Кристины Ридзель.
Зеркало, выполненное украинскими скульпторами / Фото balbek.com
Между белыми стенами разместили черный куб. В нем спрятали гардероб, санузел и примерочную.
Единственным насыщенным цветом в интерьере стал черный / Фото balbek.com
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Ульяна Нешева – киевская художница, которая придумала собственный стиль татуировок. Она рисует на коже людей цветы и травинки на длинных стеблях.
Интересные детали интерьера / Фото balbek.com
Клиентами художницы было немало известных людей: Onuka, Надежда Дорофеева, Владимир Дантес, Ирэна Карпа, Слава Балбек.
Как найти тату-бар "6:19 Studio" на карте:
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