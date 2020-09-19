Новое место вблизи Оболонской набережной открыли недавно в Киеве. Гости уже успели оценить стильный интерьер заведения Why bar.

Коктейльный бар Why bar с современным дизайном открыли неподалеку Оболонской набережной в Киеве, сообщает The Village.

Это классический коктейль-бар для приятного времяпрепровождения в компании друзей.

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Интерьер бара выдержан в теплых коричневых оттенках. Дизайн довольно сдержанный и стильный, яркие акценты расставили благодаря тщательно продуманной подсветке.



Импровизированная оранжерея добавляет интересное освещение / Фото KyivMaps

Для гостей, которые хотят отдыхать на свежем воздухе, есть летняя площадка. Это – зона особого уюта, который создают десятки лампочек с теплым мягким свечением.



Большие вазоны в интерьере смотрятся особенно стильно / Фото Foursquare

В помещении много зелени, что вызывает восторг посетителей.

Пользователи сервиса Tripadvisor рассказывают свои впечатления о баре:

Многие растений и приветливый персонал. Владельцы собирают виниловую коллекцию.



Полутемное помещение делает атмосферу непринужденной / Фото Kyivmaps

Особое внимание в интерьере уделили освещению: здесь оно приглушенное, как и положено в классическом баре.

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Отдельными акцентами выделены только определенные зоны: например, барная стойка.



В заведении есть "ламповая" летняя площадка / Фото Foursquare

Посетители называют новое место "теплым ламповым баром" и рекомендуют для уютных вечеров в компании друзей.

Адрес заведения: город Киев, улица Героев Сталинграда, 24.

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