Таинственная атмосфера и много зелени: в Киеве открыли бар со стильным интерьером
Новое место вблизи Оболонской набережной открыли недавно в Киеве. Гости уже успели оценить стильный интерьер заведения Why bar.
Коктейльный бар Why bar с современным дизайном открыли неподалеку Оболонской набережной в Киеве, сообщает The Village.
Это классический коктейль-бар для приятного времяпрепровождения в компании друзей.
Интересно: Аптека для отчаянных: в Берлине открыли паб в помещении аптеки
Интерьер бара выдержан в теплых коричневых оттенках. Дизайн довольно сдержанный и стильный, яркие акценты расставили благодаря тщательно продуманной подсветке.
Импровизированная оранжерея добавляет интересное освещение / Фото KyivMaps
Для гостей, которые хотят отдыхать на свежем воздухе, есть летняя площадка. Это – зона особого уюта, который создают десятки лампочек с теплым мягким свечением.
Большие вазоны в интерьере смотрятся особенно стильно / Фото Foursquare
В помещении много зелени, что вызывает восторг посетителей.
Пользователи сервиса Tripadvisor рассказывают свои впечатления о баре:
Многие растений и приветливый персонал. Владельцы собирают виниловую коллекцию.
Полутемное помещение делает атмосферу непринужденной / Фото Kyivmaps
Особое внимание в интерьере уделили освещению: здесь оно приглушенное, как и положено в классическом баре.
По теме: Цветочный интерьер: в Португалии открыли бар со стильными обоями
Отдельными акцентами выделены только определенные зоны: например, барная стойка.
В заведении есть "ламповая" летняя площадка / Фото Foursquare
Посетители называют новое место "теплым ламповым баром" и рекомендуют для уютных вечеров в компании друзей.
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке