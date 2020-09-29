Студия йоги в Таиланде поражает посетителей своими гигантскими ротанговыми коконами, которые окутали все помещение. Здесь можно почувствовать себя уютно и отстраненно – это очень важно для осознанной практики.

Студия, которая разрабатывала дизайн интерьера, хотела создать "пространство увлекательного покоя", сообщает Dezeen.

Это своеобразный городской оазис в центре Бангкока.

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Ротанговое плетение опирается на каркас из тайской древесины. Гибкий материал создает отдельные мини-студии для занятий. Общая площадь помещения с необычным дизайном составляет 450 квадратных метров.



Ротанговый декор имеет интересную подсветку / Фото Dezeen

Конструкция делит большое пространство на две студии для групповых занятий и две маленькие, частные комнатки.

Разработчиком дизайна стала архитектурная студия Enter Projects Asia. Проект попал в шорт-лист премии Dezeen Awards 2020 в категории "досуг и оздоровительный интерьер".



Из природных материалов создали также мебель в зоне ожидания / Фото Dezeen

Заказчиком ротангового дизайна стал бренд Vikasa.



Из ротанга изготовлены даже светильники / Фото Dezeen

Ротанг – тропическое растение с гибким деревянным стеблем. Его широко используют в дизайне: создают различные аксессуары, мебель и украшения для дома.



Мини-комнаты для частных занятий йогой / Фото Dezeen

Все элементы дизайна студии созданы из локальных природных материалов. Например, сам ротанг собран на тайском острове Самуи. В интерьере использовали также местный черный сланец и бамбук.

Для разработки гигантского плетеного каркаса использовали технологии 3D-моделирования. После этого модели напечатали на огромных шаблонах и передали ремесленникам, которые выполняли заказ.



Стеклянные стены делают студию заметной с улицы / Фото Dezeen

По словам дизайнеров, ротанговый "купол" имеет влияние на все пять чувств человека. К каркасу приятно прикасаться, он пахнет природными материалами, является визуально привлекательным и даже имеет определенный звук при касании.

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Стеклянные стены студии дают возможность рассмотреть ротанговый каркас с улицы, что привлекает внимание потенциальных посетителей.

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