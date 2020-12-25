Тем, кто не знает о назначении этого роскошного белого сооружения, сложно догадаться, что это церковь. Рассказываем, как выглядит религиозная архитектура будущего.

Проект под названием Mary Help of Christian Church был сделан архитектурной студией JUTI. Об этом сообщает ресурс Amazing Architecture.

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Внешне церковь напоминает руки, сложенные в молитве / Фото Peerapat Wimolrungkarat

Проект одержал победу в престижном конкурсе German Design Award 202 0 в номинации "Отличная религиозная архитектура".

Церковь построили на острове Самуи, что в Таиланде. С каждым годом здесь становится все больше католиков, а также растет количество туристов.



В интерьере нет никаких украшений / Фото Peerapat Wimolrungkarat

Интерьер и экстерьер церкви выполнили полностью в белом цвете. Внешне церковь напоминает руки, сложенные в молитве.

Внутри архитекторы использовали естественное освещение. Через мансардное окно проникают солнечные лучи и тень от облаков.



Сквозь отверстия проникает солнечный свет / Фото Peerapat Wimolrungkarat

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На стенах вырезали большие кресты, как бы подсвеченные изнутри светом солнца. В церкви нет никаких украшений. Все в помещении – белого цвета: бетонные стены и пол, а мебель сделали из натурального белого дуба.