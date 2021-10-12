DOT Coffee Station # 1 – это небольшое заведение с площадью 30 квадратных метров, которое специализируется на кофе. Его интерьер – это олицетворение современной городской жизни.
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Эклектика, мягкий ритм и городская атмосфера – это то, что отличает заведение из многих. Над интерьером работали дизайнеры YOD Group.
"Кофейная" современность / Фото Archdaily
Главный акцент интерьера – мозаика на стене. Графика в DOT – это чистые эмоции, ведь дизайнеры хотели создать что-то странное, искреннее и универсальное. Такая эмоциональная "разрядка" поможет лучше насладиться кофе и быстрее шагать к новым свершениям.
Продумана каждая деталь / Фото Archdaily
Уникальный подход и неповторимая динамика сделали DOT популярным на весь мир.