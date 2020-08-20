Студия дизайна Framestudio завершила капитальный ремонт дома середины прошлого века при Сан-Франциско. Помещение имеет форму бумеранга и оформлено в минималистическом стиле. Больше о фешенебельном доме из США – читайте в материале.

Дом под названием Ridgewood расположен в Аламо, что в пригороде Сан-Франциско, пишет Dezeen.

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Само здание состоит из центрального здания, от которой ответвляются два корпуса с прозрачными стенами.



Дом перенес много ремонтов и перестроек / Фото Dezeen

Мы сохранили немногочисленные оригинальные элементы интерьера, которые остались, и подошли к интерьеру с умом,

– рассказали дизайнеры.

В доме опустили потолки, заменили окна и стеклянные перегородки, добавили гардеробную комнату и поменяли местами гостевую и гостиную.



Пастельные цвета на белом фоне – всегда стильный вариант / Фото Dezeen

Полы по всему дому покрытые бледными деревянными досками, а стены и деревянные потолки покрашены в белый цвет. Детали здесь состоят из белого мрамора и бледного дерева на кухне, а также деревянного шкафа и даже белой обшивки стен в ванной комнате.



Камин также добавили позже / Фото Dezeen

В противоположность светлым интерьерам, снаружи дом облицован серым металлом.

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