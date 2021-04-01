Нестандартное решение непрямого освещения начали использовать итальянские дизайнеры. Эта тенденция пока не охватила украинский рынок, но использовав такой прием, вы точно не проиграете, а только сделаете свой интерьер уникальным.

Светильники непрямого света чаще используются в офисных интерьерах, однако в жилых они также будут кстати. Косвенный свет создает камерную атмосферу для отдыха и позволяет избежать ослепления, создавая вау эффект.

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Отраженный свет – это косвенный свет, то есть такой, который мы получаем через отражение от какой-то поверхности. О некоторых новинках рассказала в своем инстаграме дизайнер Ирина Лесюк. Для нашего визуального восприятия самым привычным является отражение, что идет от потолка, ведь светлое небо – сверху, темная земля – ​внизу. Светильники косвенного света бывают нескольких типов:

Когда источник света направлен вверх к потолку, тогда потолок становится отражателем света.

Светильник типа 1 / Фото Инстаграм Ирины Лесюк

Когда источник света направлен вверх, свет отражается плафоном .⠀

Светильник типа 2 / Фото Инстаграм Ирины Лесюк

Светильники косвенного света комбинированные со светильниками прямого света – когда источник света направлен вверх к потолку + источник прямого света, направленный на пол.

Светильник типа 3 / Фото Инстаграм Ирины Лесюк

Комбинация нескольких источников света и отражателя, или одного мобильного источника света и мобильного отражателя.

Светильник типа 4 / Фото Инстаграм Ирины Лесюк

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Светильники косвенного света могут быть не только на подвесах, а и настенными (тогда отражателем становится стена), напольными , настольными .

Настольный светильник косвенного света / Фото Instagram Ирины Лесюк

Они создают мягкое освещение , способное придать комнате атмосферность, при этом избегая дискомфортных бликов и улучшая визуальный комфорт. Т олько представьте такое освещение вечером!

Однако есть несколько НО, о которых упоминает дизайнер: