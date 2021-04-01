Светильники отраженного света – новый тренд 2021: фотопримеры
Нестандартное решение непрямого освещения начали использовать итальянские дизайнеры. Эта тенденция пока не охватила украинский рынок, но использовав такой прием, вы точно не проиграете, а только сделаете свой интерьер уникальным.
Источник:Инстаграм Ирины Лесюк
Светильники непрямого света чаще используются в офисных интерьерах, однако в жилых они также будут кстати. Косвенный свет создает камерную атмосферу для отдыха и позволяет избежать ослепления, создавая вау эффект.
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О некоторых новинках рассказала в своем инстаграме дизайнер Ирина Лесюк.
Для нашего визуального восприятия самым привычным является отражение, что идет от потолка, ведь светлое небо – сверху, темная земля – внизу. Светильники косвенного света бывают нескольких типов:
- Когда источник света направлен вверх к потолку, тогда потолок становится отражателем света.
Светильник типа 1 / Фото Инстаграм Ирины Лесюк
- Когда источник света направлен вверх, свет отражается плафоном.⠀
Светильник типа 2 / Фото Инстаграм Ирины Лесюк
- Светильники косвенного света комбинированные со светильниками прямого света – когда источник света направлен вверх к потолку + источник прямого света, направленный на пол.
Светильник типа 3 / Фото Инстаграм Ирины Лесюк
- Комбинация нескольких источников света и отражателя, или одного мобильного источника света и мобильного отражателя.
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Светильники косвенного света могут быть не только на подвесах, а и настенными (тогда отражателем становится стена), напольными, настольными.
Настольный светильник косвенного света / Фото Instagram Ирины Лесюк
Они создают мягкое освещение, способное придать комнате атмосферность, при этом избегая дискомфортных бликов и улучшая визуальный комфорт. Только представьте такое освещение вечером!
Однако есть несколько НО, о которых упоминает дизайнер:
- Светильники косвенного света лучше использовать в сочетании со светильниками других типов. Ведь если вы хотите достичь эффекта яркого освещения в помещении, то вам будет недостаточно света.
- Нужно учитывать поверхность отражения. Если поверхность, например, красного цвета, то мы получим теплый свет с насыщенным оттенком красного.
- Поверхность отражателя (светильник типа 1) должна быть диффузной (хорошо рассеиваться), если поверхность глянцевая, то следует отказаться от такого приема, так как впоследствии получим световой ожог и такое решение не будет удачным.
- Нужно учитывать цвет помещения, ведь темная комната поглощать свет и эффекта "отражения" не будет.
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