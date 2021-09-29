Свет – один из основных элементов интерьера. Без него не удастся передать идею и расставить акценты, которые должны привлекать внимание.

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Условно освещение подразделяют на 4 типа: базовое, рабочее, акцентное и декоративное. С рабочим освещением вряд ли у кого возникали проблемы, чего не скажешь о других.

Правильный свет – украшение интерьера / Фото Pinterest

Базовое освещение подбирается под стиль помещения. Например, минимализм требует простых решений, а прованс – изысканности. Впрочем, есть правило для всех: при включенном базовом свете ни в одном из уголков комнаты не должно быть дискомфортно для глаз.

Декоративные светильники и свечи не несут никакого функционального назначения, их задача – создать определенную атмосферу. Поэтому при их выборе стоит обращать внимание на эстетику, а не функциональность.

Что касается акцентного света, то оно имеет цель подчеркнуть произведения искусства, фотографии и другие части интерьера, у которых нужно провести больше времени. В этом случае сочетается гармония мощного света, малых габаритов и хотя бы нотки элегантности.