Как свести загородный дом за 7 дней: 3 современные технологии

Из-за пандемии коронавируса, все больше жителей мегаполисов переезжают за город. Строительный рынок тем временем приспосабливается к новой реальности и предлагает все больше новых технологий для быстрого и экологического сведения дома.

Рассказываем об отличиях, преимуществах и недостатках загородных домов, которые можно возвести за несколько недель. Что такое префаб, прекат и модуль и чем они отличаются.

Читайте также Продуманность до деталей: почему стоит обратить внимание на дизайнерские кондиционеры Daikin Stylish

Прекат



Технология прекат / Фото katus

Технология прекат являет собой комплект подготовленных материалов для ручной сборки на объекте. Такие строения собираются с заранее подготовленных деталей как конструктор.

Что такое прекат?

Прекат – это комплект деревянных конструкций с выполненными соединениями шип-паз и листовыми материалами. Для утеплителей прекатов чаще всего используется эковата. Средний срок составления комплекта – от 1,5 месяца.

Первоначальная стоимость такого комплекта невысока, но чтобы она сильно не выросла в процессе сборки, нужно иметь на объекте профессиональную бригаду строителей по технадзору, которая проконтролирует качество материалов и сборки. Из-за неправильного установления, низкая начальная цена может существенно вырасти и затянуть строительство объекта. А чем дольше будет идти строительство, тем выше вероятность повредить комплект.

Префаб



Проект префаба / Фото Archdaily

Префаб собирают из крупных блоков, сделанных на заводе. Почти весь процесс возведения здания происходит в специально оборудованных цехах. Это позволяет сократить сроки строительства и улучшить качество объекта.

Для изготовления домов необходимы автоматизированные станки с ЧПУ. На каждом станке осуществляются автоматизированные виды работ, что позволяет изготовить элементы будущего дома с высокой точностью. На цехах также осуществляются работы по установке окон, входных дверей, гофры под электричество, монтажные карманы для заведения коммуникаций, покраска деревянных элементов.

Дом, выполненный по технологии префаб, доставляется на объект в виде готовых элементов, которые быстро собираются по принципу конструктора. Дом площадью 150 квадратных метров можно собрать за неделю.

Выбирая этот тип технологии, клиент практически не ограничен в своих фантазиях. Префаб позволяет построить дом со штукатурным фасадом, с отделкой под клееный брус, украшенный клинкерной плиткой и тому подобное.

Модульный дом



Модульный дом на пляже / Фото Archdaily

Модульный дом – максимально готовый объект с завода. Он почти не требует никаких видов строительных или декоративных работ. Модули изготавливаются на производстве и доставляются на участок сразу с отделкой, инженерией и, по желанию клиента, мебелью и техникой.

Дома площадью до 40 квадратных метров может изготовиться в виде одного модуля, а выполнение работ по установлению займет всего один день.

Большинство модульных зданий производится на основе деревянного каркаса, реже – на основе металлического. Последний вариант отличается увеличенным сроком службы и большей мобильностью.

Выбранная технология быстрого производства определяется потребностями заказчиками. Если ваша цель – как можно быстрее поставить дом, лучшее решение – модульные конструкции. Если главное – сэкономить бюджет, обратите внимание на прекат. Префаб считается компромиссом между скоростью и затратами времени.