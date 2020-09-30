Сегодня все больше дизайнеров обращаются к непривычному направлению в оформлении интерьеров – прозрачной мебели. Ее изготавливают из стекла, акрила и специального пластика. Можно смело утверждать, что такая мебель подходит к любому стилю.

"Невидимая" мебель помогает сделать пространство свободным, не загромождать его, рассказывает Museum-design.

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Благодаря стильному дизайну прозрачная мебель имеет все больше сторонников / Фото Museum-design

Одной из главных достопримечательностей на рынке "прозрачного" дизайна стал сундук от бренда Wisteria. Авторы хотели дать новую жизнь традиционным старинным сундукам, в которых хранили различные важные вещи.

Авторская разработка Wisteria позволяет демонстрировать свои любимые книги, пледы, стильные безделушки и тому подобное. Композиции можно менять в зависимости от сезона и настроения.



Трендовый сундук выглядит прекрасно / Фото Museum-design

Одним из самых известных примеров "иллюзорного" дизайна является стул от Louis Ghost Chair. Эти стулья имеют узнаваемую форму и нашли уже немало поклонников во всем мире.



Дизайн таких стульев известен почти каждому​ / Фото Museum-design

Крохотный столик от CB2 – отличный вариант для маленькой квартиры. Его можно использовать как компьютерный стол, барную стойку, тумбу и не только.

Небольшие габариты позволяют разместить его практически в любом месте.



Этот стол незаменим в маленькой квартире / Фото Museum-design

"Иллюзорная" полка от Anthropologie точно привлечет внимание к тому, что на ней хранится. Здесь можно размещать любимые книги, подборки фильмов, косметику и любые мелочи.



"Невидимые" полки – прекрасная альтернатива деревянным, громоздким / Фото Museum-design

А этот столик родом из Германии точно не оставит никого равнодушным. Ghostie clear side table воспроизводит форму скатерти, лежащей на обычном столе.

Все эти "призрачные" скатерти делают вручную, поэтому каждая из них – уникальна.



Такие столы выглядят очень стильно / Фото Museum-design

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Прозрачными бывают не только сундуки и стулья, а также ванны. Бренд McCafferty представил собственную смелую версию самого обычного предмета интерьера.



Ванна с прозрачной стенкой выглядит очень неожиданно / Фото Decorin

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