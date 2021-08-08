Сушильная машина в интерьере: плюсы и минусы практической техники

Сушка белья – бытовой момент, который не всегда учитывается при проектировании квартиры. Особенно важно предусмотреть этот процесс в помещениях без собственного двора и балкона.

Дизайнеры интерьеров сходятся во мнении, что сушильная машина – практичнее решение для семей, которые много стирают и не имеют достаточной площади для того, чтобы развешивать влажную одежду. Однако есть ли минусы в этом варианте? Разберемся!

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Преимущества сушильной машины



Экономит место в жилых помещениях / Фото Pinterest

Ничто не портит интерьер и не создает беспорядок

Безусловно, это классное решение для маленьких домов и квартир без балкона. Да, вы занимаете больше места в ванной комнате, но освобождаете пространство от раскладной сушилки в гостиной или спальне.

Сушилка занимает минимум пространства

Чаще всего, сушилку располагают над стиральной машиной, это очень удобно и не требует дополнительного пространства.

Согласно нормам, размер сушильного устройства не превышает 1 квадратного метра, а значит, всегда можно найти место, куда его поставить: это может быть шкаф в прихожей, небольшой кут в кладовке или пространство под лестницей. Где бы ни находилась техника, ее действительно легко замаскировать.

Экономия времени



Где расположить сушильную машину / Фото Pinterest

Особенно в зимний период. Сушилка за 1 час просушивает 6 – 8 килограммов белья.

Идеальный вариант для большой семьи

Когда приходится ставить стирку по 2 раза в день, а вещи не успевают высыхать и вешать уже нигде, на помощь приходит сушилка.

Недостатки



Как замаскировать сушильную машину / Фото Pinterest

Цена

Обычно за комфорт надо платить. Кроме того, лишние средства пойдут на оснащение специального шкафа, который обычно изготавливают на заказ.

Вещи все равно придется гладить



Как замаскировать сушильную машину / Фото Pinterest

Даже в сушилках с функцией утюга, вещи не будут выглядеть выглаженными. Дизайнеры не советуют покупать стиральную машину с функцией сушки. Такая машина, долго вам не прослужит, потому что процесс стирки, а после просушки и нагрева барабана, изнашивает все детали и резинки.

Не подходит для очень маленьких квартир

Если ну очень мало места в квартире, то конечно удобнее использовать компактную раскладную или подвесную обычную сушку.