Супруги превратили заброшенное помещение в уютный дом для отдыха: фото светлого интерьера

Еще недавно это полуразрушенное помещение начала 1950-х годов, выглядело совершенно непригодным для жизни. Но благодаря стараниям молодых супругов, которым удалось реконструировать здание, сегодня это просторный пляжный домик и идеальное место, чтобы убежать от городского темпа жизни.

В начале 2020 года Софи-Клер Хеллер и Тимоти Холли выкупили старый дом в Хэмптоне, планируя провести незначительную реконструкцию и сдавать его туристам, которые приезжают сюда для серфинга. Пара потратила год, чтобы сделать полноценный ремонт. Но в жизни были другие планы.

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Экстерьер пляжного дома / Фото Dwell

Бруклин, где проживают супруги, вскоре закрылся на локдаун. Софи и Тимоти поняли, что нет смысла сидеть в душной городской квартире. Поэтому пара перебралась в Хэмптон, чтобы завершить ремонт и провести в пляжном доме еще несколько месяцев.



Реконструкция продолжалась в течение года / Фото Dwell

Сначала помещение выглядело непропорциональным: отсутствовала зона кухни, а слишком большая спальня не устраивала супругов. Им пришлось заняться перепланировкой, которая повлекла за собой снос нескольких внутренних стен. В обновленном варианте помещения получило открытую зону кухни, столовой и гостиной, большую ванную комнату, зону для домашнего кабинета и 2 спальни.



Белый цвет помог визуально расширить помещение / Фото Dwell





Мебель для столовой – ручная работа / Фото Dwell

Тимоти взял на себя большинство обязанностей и взял участие практически в каждом процессе, начиная от монтажа плитки для туалета и ванной, заканчивая созданием мебели: тумбочки, встроенные лавки, обеденный стол, изголовье спален, стеллажи, шкафы в доме – это все ручная работа. Софи, в свою очередь, занялась декором.



Спальни для хозяев и гостей дома / Фото Dwell

Интерьер спальни / Фото Dwell



Для декора использовали подручные средства / Фото Dwell

Пара наняла подрядчиков только для некоторых этапов, например, для проведения электромонтажных работ и установки нового каркаса.



В дом поместилась даже ванна / Фото Dwell

Супругам удалось создать уютное пространство, которое, несмотря на свою теплоту, остаётся абсолютно современным и пляжным. Несмотря на то, что дом находится не у пляжа, интерьер будто бы намекает, что вы можете открыть входную дверь и увидеть океан.



У супругов есть еще несколько планов насчет совершенствования пространства / Фото Dwell