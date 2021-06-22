Производство развернулось на острове Бали. На создание дизайнерских кресел ушло 20 килограммов отходов из переработанного полиэтилена высокой плотности (HDPE), который выбросили на соседнем острове Ява.

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Сегодня Индонезия является вторым по величине производителем пластика после Китая. При этом из 6,8 миллиона тонн материала, который ежегодно производится на острове, переработке подвергается лишь 10%.



Кресла из переработанного пластика / Фото Dezeen

Мусор везде: на улицах, в реках, – рассказал во время прошлогоднего локдауна основатель дизайнерской студии Space Available Дэниэл Митчелл, – но это не вина людей, просто у нас очень мало институтов, которые инициируют сбор мусора. Хозяйства вынуждены самостоятельно избавляться от собственных отходов, из-за чего большинство из них сжигаются или оказываются в реках.

Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, Митчелл решил заручиться медиаподдержкой диджея и инфлюенсера Пегги Гоу. Инструментом выражения проблемы стал предметный дизайн.



Кресла из переработанного пластика / Фото Dezeen

Цель состояла в том, чтобы создать обычный объект, который может привести к осознанию проблемы и дальнейших изменений, – пояснил Митчелл.

Под сиденьем стула предусмотрено место для хранения виниловых пластинок. Вместо покрытия дуэт использовал гипнотический спиральный узор, который закручивается в ручную при плавлении пластика.

Стул изготовлен только из одного материала, что невероятно важно для вторичной переработки. Когда в продукте смешивается слишком много материалов, переработка обычно усложняется.



Кресла из переработанного пластика / Фото Dezeen

Несмотря на то, что вопрос переработки ранее изготовленного пластика сегодня особенно важен, Митчелл утверждает, что запрет на одноразовый пластик – единственное реальное решение кризиса отходов.