На сегодня известно, что проект получил название "Ukraine. Home". В анонсе указано, что это – палитра современных интерьерных цветов, которая появились в результате тщательного исследования украинской традиционно-бытовой колористики.
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Палитра состоит из 8 сетов, а каждый сет имеет 5 оттенков, удачно сочетающихся между собой. Вместе они формируют целостную цветовую палитру пространства.
Украинская палитра интерьерных красок – это часть нашего большого пути, который продлится годы, а может и целые жизни. Путь поиска украинского дома. Какой он? Что стоит в вашем воображении, когда вы слышите "Украинский дом"? Советская квартира или дом в деревне? Я мечтаю найти эту точку опоры и очень к ней близок, ведь теперь в украинского дома есть свой цвет,
– говорит основатель студии Сергей Махно.
Пока что студия дорабатывает детали и обещает, что все оттенки точно понравятся фанатам Makhno Studio.
Что известно о Sergey Makhno Architects
- Команда Makhno работает с 2003 года.
- Основным отличием студии стало удачное переплетение украинских традиций, мировых трендов и японской философии ваби-саби.
- Сегодня студия работает в 3-х направлениях: архитектура, дизайн и декор, в частности изготовление авторских керамических деталей для интерьера.
- Студией реализовано более 600 проектов в 21 странах мира.
- Студия Sergey Makhno Architects является лауреатом премии IDA Awards в 2017, 2019 и 2020 годах.