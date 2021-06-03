На сегодня известно, что проект получил название "Ukraine. Home". В анонсе указано, что это – палитра современных интерьерных цветов, которая появились в результате тщательного исследования украинской традиционно-бытовой колористики.

К теме План Б: украинские архитекторы создали проект инновационного дома на глубине 15 метров - фото

Палитра состоит из 8 сетов, а каждый сет имеет 5 оттенков, удачно сочетающихся между собой. Вместе они формируют целостную цветовую палитру пространства.

Украинская палитра интерьерных красок – это часть нашего большого пути, который продлится годы, а может и целые жизни. Путь поиска украинского дома. Какой он? Что стоит в вашем воображении, когда вы слышите "Украинский дом"? Советская квартира или дом в деревне? Я мечтаю найти эту точку опоры и очень к ней близок, ведь теперь в украинского дома есть свой цвет,

– говорит основатель студии Сергей Махно.

Пока что студия дорабатывает детали и обещает, что все оттенки точно понравятся фанатам Makhno Studio.

Что известно о Sergey Makhno Architects