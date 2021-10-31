Вечер Хэллоуина – это отличный шанс пригласить гостей и устроить вечеринку. Однако в этот вечер декор должен соответствовать общему жуткому настроению. Как просто и бюджетно обустроить дом – читайте главные секреты.

Интересно Дизайнерский подход: как выбрать пластиковые окна

Цветовая гамма

Перед тем как решитесь заняться украшением дома, подумайте о цветовой палитре, которую хотите использовать для декора. Можно остановиться на монохромных темах, так и на ярких декорациях. Все украшения должны гармонично вписываться в ваш интерьер.

Страшно красиво / Фото Pinterest

Ужасное мыло для рук

Испугайте своих гостей в самом наименее ожидаемом месте – в ванной комнате. Для этого не нужно ничего особенного или драгоценного! Только баночка, жидкое мыло и разрисованные шарики для пинг-понга.

Креативная идея / Фото Pinterest

Подручные предметы

Не думайте, что предметы декора стоят больших денег и требуют особых затрат. Достаточно достать из шкафа старый тюль или купить в магазине подержанных вещей, чтобы превратить тыквы, подушки, воздушные шары в узорные атрибуты ручной работы.

Просто и лаконично / Фото Pinterest

Тыквы вместо ваз

Тыква – классический предмет декора к этому празднику. Для разнообразия их можно использовать как вазы и наполнить цветами, ветками и даже кактусами.

Классика Хэллоуина / Фото Pinterest

Гирлянда

Подарите детям цветные карандаши нейтральных цветов и глаз и позвольте им украсить распечатанные изображения. Затем помогите им собрать все вместе. В итоге вы получите забавную гирлянду, которая будет радовать всю семью.

Креатив своими руками / Фото Pinterest