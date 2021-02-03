Установка кухни является завершающим этапом ремонта. Нередко перед хозяевами квартиры возникает вопрос, в чем разница между различными типами столешниц.

Источник: инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Если вам нужна столешница, что будет служить долго и отвечать всем вашим потребностям, узнайте о преимуществах и недостатках каждого вида. Сегодня на рынке представлен большой ассортимент, поэтому разобраться самостоятельно бывает сложно.

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Натуральный камень



Столешница из натурального камня выглядит стильно / Фото Imperior-stone

Преимущества:

не боится высокой температуры,

легко реставрировать,

крепкая,

экологически чистая.

Недостатки:

эта столешница может впитывать пятна, поэтому требует тщательного ухода,

высокая цена.

Искусственный камень (к нему относят акрил, агломерат)



За столешницами из искусственного камня достаточно просто ухаживать / Фото Mamamoet

Плюсы акрила

бесшовное соединение, столешница будет монолитной,

имеет высокую прочность, прочнее натурального камня,

непроницаемый для бактерий, не впитывает красители и влагу,

его можно реставрировать.

Минусы акрила

боится высокой температуры,

его легко поцарапать жесткими щетками или посудой,

нельзя мыть абразивными моющими средствами.

Плюсы агломерата:

не боится высокой температуры,

внешне похож на натуральный камень,

стоит дешевле акрила,

не боится агрессивного мытья.

Минусы агломерата:

если длина столешницы более 3 метров – на ней будут швы,

холодный на ощупь (а акриловые столешницы – теплые),

не поддается реставрации,

тяжелый.

Столешница из дерева



Дерево экологично и красиво, но боится высоких температур / Фото Tvoimebli

Среди преимуществ столешниц из дерева:

очень приятная на ощупь,

создает уют и имеет стильный вид,

ее можно шлифовать.

Недостатки дерева:

боится высоких температур,

подвержено царапинам,

стоит дорого.

Ламинированное ДСП



Столешница из ламинированного ДСП – бюджетный вариант / Фото Intmeb

Преимущества:

доступная цена,

устойчиво к температурам.

Минусы:

боится влаги,

подвержено царапинам,

не экологичный материал и содержит формальдегиды.