Как выбрать столешницу для кухни: плюсы и минусы различных вариантов
Установка кухни является завершающим этапом ремонта. Нередко перед хозяевами квартиры возникает вопрос, в чем разница между различными типами столешниц.
Источник: инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Если вам нужна столешница, что будет служить долго и отвечать всем вашим потребностям, узнайте о преимуществах и недостатках каждого вида. Сегодня на рынке представлен большой ассортимент, поэтому разобраться самостоятельно бывает сложно.
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Натуральный камень
Столешница из натурального камня выглядит стильно / Фото Imperior-stone
Преимущества:
- не боится высокой температуры,
- легко реставрировать,
- крепкая,
- экологически чистая.
Недостатки:
- эта столешница может впитывать пятна, поэтому требует тщательного ухода,
- высокая цена.
Искусственный камень (к нему относят акрил, агломерат)
За столешницами из искусственного камня достаточно просто ухаживать / Фото Mamamoet
Плюсы акрила
- бесшовное соединение, столешница будет монолитной,
- имеет высокую прочность, прочнее натурального камня,
- непроницаемый для бактерий, не впитывает красители и влагу,
- его можно реставрировать.
Минусы акрила
- боится высокой температуры,
- его легко поцарапать жесткими щетками или посудой,
- нельзя мыть абразивными моющими средствами.
Плюсы агломерата:
- не боится высокой температуры,
- внешне похож на натуральный камень,
- стоит дешевле акрила,
- не боится агрессивного мытья.
Минусы агломерата:
- если длина столешницы более 3 метров – на ней будут швы,
- холодный на ощупь (а акриловые столешницы – теплые),
- не поддается реставрации,
- тяжелый.
Столешница из дерева
Дерево экологично и красиво, но боится высоких температур / Фото Tvoimebli
Среди преимуществ столешниц из дерева:
- очень приятная на ощупь,
- создает уют и имеет стильный вид,
- ее можно шлифовать.
Недостатки дерева:
- боится высоких температур,
- подвержено царапинам,
- стоит дорого.
Ламинированное ДСП
Столешница из ламинированного ДСП – бюджетный вариант / Фото Intmeb
Преимущества:
- доступная цена,
- устойчиво к температурам.
Минусы:
- боится влаги,
- подвержено царапинам,
- не экологичный материал и содержит формальдегиды.
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