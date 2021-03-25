Ходит сам: как выглядит оригинальный стол, который может гулять – видео
Если вы мечтаете о мебели будущего – она уже здесь. В этом столе нет никаких электронных устройств – он может ходить благодаря оригинальной инженерной конструкции.
Источник:инстаграм Parametric Architecture
Если любите завтраки в постель, без такого стола просто не обойтись. Он может "ходить" благодаря силе кинетической энергии. Это выглядит так, будто стол действительно научился ходить самостоятельно.
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Такой предмет интерьера может понадобиться в гостиницах, ресторанах и даже дома, если вы любите кушать в постели или перед телевизором.
Благодаря тщательно продуманной инженерной конструкции вся еда на столе остается в идеально горизонтальном положении. Двигаются только ножки.
Посмотрите видео со столом, который может ходить самостоятельно:
Автором стола стал дизайнер Andreu Carulla. Он назвал свой проект Beast ("Чудовище" – перевод 24 канал), ведь стол действительно похож на удивительное животное.
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В активе дизайнера еще немало интересных вещей для дома. В частности, стол-катушка для ниток, оригинальные сумки, изделия из глины, соломы и дерева.
Оригинальные вещи для дома от дизайнера / Фото Andreu Carulla / Instagram
А так выглядит стол-катушка:
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