Если вы мечтаете о мебели будущего – она уже здесь. В этом столе нет никаких электронных устройств – он может ходить благодаря оригинальной инженерной конструкции.

Если любите завтраки в постель, без такого стола просто не обойтись. Он может "ходить" благодаря силе кинетической энергии. Это выглядит так, будто стол действительно научился ходить самостоятельно.

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Такой предмет интерьера может понадобиться в гостиницах, ресторанах и даже дома, если вы любите кушать в постели или перед телевизором.

Благодаря тщательно продуманной инженерной конструкции вся еда на столе остается в идеально горизонтальном положении. Двигаются только ножки.

Посмотрите видео со столом, который может ходить самостоятельно:

Автором стола стал дизайнер Andreu Carulla. Он назвал свой проект Beast ("Чудовище" – перевод 24 канал), ведь стол действительно похож на удивительное животное.

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В активе дизайнера еще немало интересных вещей для дома. В частности, стол-катушка для ниток, оригинальные сумки, изделия из глины, соломы и дерева.



Оригинальные вещи для дома от дизайнера / Фото Andreu Carulla / Instagram