Кухня-гостиная довольно популярное решение сегодня. Однако такое планирование имеет не только преимущества, но и недостатки. Какие нюансы стоит учесть – читайте в нашем материале.

Во время ремонта мы часто задумываемся, стоит ли объединять кухню и гостиную. Особенно популярно такое решение в однокомнатных квартирах. Обо всех преимуществах и недостатках рассказали дизайнеры студии AS Design. Читайте также Как правильно обустроить маленькую гостиную: советы дизайнера Плюсы: Больше пространства, ведь мы привыкли к очень маленьким кухням, и если есть шанс ее увеличить, то как не воспользоваться такой возможностью?

Больше света , поскольку обычно при объединении мы получаем два окна в одной комнате. Это делает помещение более светлым, объемным и комфортным для пребывания. Интерьер кухни-гостиной / Фото инстаграм asdesign Возможность сделать зону отдыха для семейных вечерних посиделок за просмотром фильмов или вкусным ужином.

В большинстве случаев выглядит стильно, современно, удобно. Дает возможность воплотить больше интересных дизайнерских замыслов. Интерьер кухни-гостиной / Фото инстаграм asdesign Этот формат объединения уже давно приобрел популярность и чаще пользуется спросом при покупке или аренде. Интерьер кухни-гостиной / Фото инстаграм asdesign Минусы: Ни в коем случае нельзя объединять два помещения, которые разделены несущей стеной ( но есть исключения , которые позволяет сделать проем, только это требует очень усердной работы: разрешения, деликатности работы, укрепления проема). Интерьер кухни-гостиной / Фото инстаграм asdesign Если вентканал имеет плохое вентилирование воздуха (уже большой срок эксплуатации; забит ; кто-то из соседей нарушил правило неприкосновенности вентканалов и внес изменения, препятствующие нормальному вентилированию), то есть шанс, что диван, шторы и текстиль будут "пахнуть" кухней . Интерьер кухни-гостиной / Фото инстаграм asdesign Читайте также Американец превратил свою квартиру в артпространство: фото уютного интерьера Есть нюанс с газифицируемыми кухнями , так как в таких случаях должна существовать перегородка (но плюс в том, что не указано, какая именно перегородка, и это делает процесс объединения легче). Можно использовать стеклянные перегородки или раздвижные двери. ​ Интерьер кухни-гостиной / Фото инстаграм asdesign Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный Anastasia (@asdesign)