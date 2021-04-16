Во время ремонта мы часто задумываемся, стоит ли объединять кухню и гостиную. Особенно популярно такое решение в однокомнатных квартирах. Обо всех преимуществах и недостатках рассказали дизайнеры студии AS Design.
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Плюсы:
- Больше пространства, ведь мы привыкли к очень маленьким кухням, и если есть шанс ее увеличить, то как не воспользоваться такой возможностью?
- Больше света, поскольку обычно при объединении мы получаем два окна в одной комнате. Это делает помещение более светлым, объемным и комфортным для пребывания.
Интерьер кухни-гостиной / Фото инстаграм asdesign
- Возможность сделать зону отдыха для семейных вечерних посиделок за просмотром фильмов или вкусным ужином.
- В большинстве случаев выглядит стильно, современно, удобно. Дает возможность воплотить больше интересных дизайнерских замыслов.
Интерьер кухни-гостиной / Фото инстаграм asdesign
- Этот формат объединения уже давно приобрел популярность и чаще пользуется спросом при покупке или аренде.
Интерьер кухни-гостиной / Фото инстаграм asdesign
Минусы:
- Ни в коем случае нельзя объединять два помещения, которые разделены несущей стеной (но есть исключения, которые позволяет сделать проем, только это требует очень усердной работы: разрешения, деликатности работы, укрепления проема).
Интерьер кухни-гостиной / Фото инстаграм asdesign
- Если вентканал имеет плохое вентилирование воздуха (уже большой срок эксплуатации; забит; кто-то из соседей нарушил правило неприкосновенности вентканалов и внес изменения, препятствующие нормальному вентилированию), то есть шанс, что диван, шторы и текстиль будут "пахнуть" кухней.
Интерьер кухни-гостиной / Фото инстаграм asdesign
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- Есть нюанс с газифицируемыми кухнями, так как в таких случаях должна существовать перегородка (но плюс в том, что не указано, какая именно перегородка, и это делает процесс объединения легче). Можно использовать стеклянные перегородки или раздвижные двери.
Интерьер кухни-гостиной / Фото инстаграм asdesign