Во время ремонта мы часто задумываемся, стоит ли объединять кухню и гостиную. Особенно популярно такое решение в однокомнатных квартирах. Обо всех преимуществах и недостатках рассказали дизайнеры студии AS Design.

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Плюсы:

  • Больше пространства, ведь мы привыкли к очень маленьким кухням, и если есть шанс ее увеличить, то как не воспользоваться такой возможностью?
  • Больше света, поскольку обычно при объединении мы получаем два окна в одной комнате. Это делает помещение более светлым, объемным и комфортным для пребывания.

интерьер кухни-гостиной

Интерьер кухни-гостиной / Фото инстаграм asdesign

  • Возможность сделать зону отдыха для семейных вечерних посиделок за просмотром фильмов или вкусным ужином.
  • В большинстве случаев выглядит стильно, современно, удобно. Дает возможность воплотить больше интересных дизайнерских замыслов.

интерьер кухни-гостиной

Интерьер кухни-гостиной / Фото инстаграм asdesign

  • Этот формат объединения уже давно приобрел популярность и чаще пользуется спросом при покупке или аренде.

интерьер кухни-гостиной

Интерьер кухни-гостиной / Фото инстаграм asdesign

Минусы:

  • Ни в коем случае нельзя объединять два помещения, которые разделены несущей стеной (но есть исключения, которые позволяет сделать проем, только это требует очень усердной работы: разрешения, деликатности работы, укрепления проема).

интерьер кухни-гостиной

Интерьер кухни-гостиной / Фото инстаграм asdesign

  • Если вентканал имеет плохое вентилирование воздуха (уже большой срок эксплуатации; забит; кто-то из соседей нарушил правило неприкосновенности вентканалов и внес изменения, препятствующие нормальному вентилированию), то есть шанс, что диван, шторы и текстиль будут "пахнуть" кухней.

интерьер кухни-гостиной

Интерьер кухни-гостиной / Фото инстаграм asdesign

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  • Есть нюанс с газифицируемыми кухнями, так как в таких случаях должна существовать перегородка (но плюс в том, что не указано, какая именно перегородка, и это делает процесс объединения легче). Можно использовать стеклянные перегородки или раздвижные двери.

интерьер кухни-гостиной

Интерьер кухни-гостиной / Фото инстаграм asdesign