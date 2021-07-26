Рассказываем о базовых правилах размещения стиралки под раковиной: на что обратить внимание и как не прогадать с коммуникациями. Кому такое решение может не подойти и для каких санузлов – это лучшее решение.

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Плюсы решения

Машинка под умывальником экономит место / Фото Pinterest

Главный плюс – экономия места в маленькой ванной, особенно если площадь не превышает 2 – 3 квадрата. Это выход для санузлов в хрущевках или небольших студиях, где на кухне чаще всего тоже отсутствует дополнительное место для габаритной техники.

особенно если площадь не превышает 2 – 3 квадрата. Это выход для санузлов в хрущевках или небольших студиях, где на кухне чаще всего тоже отсутствует дополнительное место для габаритной техники. Поскольку здесь находится мойка, не возникнет сложностей с проведением коммуникаций.

Машинку легко замаскировать, встроив в тумбу под умывальником.

Минусы решения

Под мойку не удастся поставить агрегат с большим объемом бака.

Если у вас одна ванная в квартире, придется продумать режим пользования санузлом, поскольку помещение придется проветривать после каждой стирки.

после каждой стирки. Тумба из всех сторон может препятствовать уборке и ремонту.

Какую стиральную машину можно монтировать



Под умывальником можно устанавливать только горизонтальную стиралку / Фото Pinterest

Из 2-х типов стиральных машин (вертикальной и горизонтальной), под мойкой можно разместить только машинку, которая загружается фронтально. Также рынок предлагает специальные модели умывальников, которые предусматривают установку над стиральной машиной – они совместимы с рядом моделей, из которых и придется выбрать свой вариант.

Выбирая технику, обратите внимание на ультратонкие модели. Оптимальные габариты стиралки: высота 60 – 70 сантиметров; глубина – 35 – 45 сантиметров. Ширина подбирается под размеры санузла и параметры установленной мойки.

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Правила установки

Планируя совместное размещение, предусмотрите расположения коммуникаций, чтобы не возникало непосредственного контакта между водой и электричеством.

Учтите, что вам понадобится специальный сифон для умывальника. Последний блокирует сточные воды и не дает им дойти до слива, если засорится труба. Также желательно установить специальный слив-перелив, который предотвратит выход воды за край чаши.

Последний блокирует сточные воды и не дает им дойти до слива, если засорится труба. Также желательно установить специальный слив-перелив, который предотвратит выход воды за край чаши. Монтаж происходит в следующем порядке: план с разметкой под кронштейны, их установка, установка всех элементов раковины, подключение стиральной машины и коммуникаций. Обязательно проверьте, работает ли техника.

план с разметкой под кронштейны, их установка, установка всех элементов раковины, подключение стиральной машины и коммуникаций. Обязательно проверьте, работает ли техника. Если чаша неглубокая, обеспечьте стиральной машине защиту от брызг – оптимальным решением является столешница.

Поскольку техника при стирке вибрирует, заложите расстояние между стенками прибора, сифонами и креплениями, чтобы они не повредились и не расшатались. По этой же причине лучше не ставить агрегат вплотную к стене. Чтобы уменьшить движение машинки при стирке, попробуйте подложить вниз резиновый коврик.

между стенками прибора, сифонами и креплениями, чтобы они не повредились и не расшатались. По этой же причине Чтобы уменьшить движение машинки при стирке, попробуйте Проверьте герметичность соединений.

Скрытое хранение



Тумба, которая скрывает стиральную машинку / Фото Pinterest

Технику необязательно выставлять напоказ: можно выбрать тумбу с дверцей, скрывающей и технику, и все вещи, которые хранятся на полках рядом.

Идеи, которые помогут разместить стиральную машину под умывальником: