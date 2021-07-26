Рассказываем о базовых правилах размещения стиралки под раковиной: на что обратить внимание и как не прогадать с коммуникациями. Кому такое решение может не подойти и для каких санузлов – это лучшее решение.
Интересно Продуманность и умеренность: современные тренды в дизайне домашнего интерьера
Плюсы решения
Машинка под умывальником экономит место / Фото Pinterest
- Главный плюс – экономия места в маленькой ванной, особенно если площадь не превышает 2 – 3 квадрата. Это выход для санузлов в хрущевках или небольших студиях, где на кухне чаще всего тоже отсутствует дополнительное место для габаритной техники.
- Поскольку здесь находится мойка, не возникнет сложностей с проведением коммуникаций.
- Машинку легко замаскировать, встроив в тумбу под умывальником.
Минусы решения
- Под мойку не удастся поставить агрегат с большим объемом бака.
- Если у вас одна ванная в квартире, придется продумать режим пользования санузлом, поскольку помещение придется проветривать после каждой стирки.
- Тумба из всех сторон может препятствовать уборке и ремонту.
Какую стиральную машину можно монтировать
Под умывальником можно устанавливать только горизонтальную стиралку / Фото Pinterest
Из 2-х типов стиральных машин (вертикальной и горизонтальной), под мойкой можно разместить только машинку, которая загружается фронтально. Также рынок предлагает специальные модели умывальников, которые предусматривают установку над стиральной машиной – они совместимы с рядом моделей, из которых и придется выбрать свой вариант.
Выбирая технику, обратите внимание на ультратонкие модели. Оптимальные габариты стиралки: высота 60 – 70 сантиметров; глубина – 35 – 45 сантиметров. Ширина подбирается под размеры санузла и параметры установленной мойки.
К теме Ванные комнаты от украинских дизайнеров: красивые проекты
Правила установки
- Планируя совместное размещение, предусмотрите расположения коммуникаций, чтобы не возникало непосредственного контакта между водой и электричеством.
- Учтите, что вам понадобится специальный сифон для умывальника. Последний блокирует сточные воды и не дает им дойти до слива, если засорится труба. Также желательно установить специальный слив-перелив, который предотвратит выход воды за край чаши.
- Монтаж происходит в следующем порядке: план с разметкой под кронштейны, их установка, установка всех элементов раковины, подключение стиральной машины и коммуникаций. Обязательно проверьте, работает ли техника.
- Если чаша неглубокая, обеспечьте стиральной машине защиту от брызг – оптимальным решением является столешница.
- Поскольку техника при стирке вибрирует, заложите расстояние между стенками прибора, сифонами и креплениями, чтобы они не повредились и не расшатались. По этой же причине лучше не ставить агрегат вплотную к стене. Чтобы уменьшить движение машинки при стирке, попробуйте подложить вниз резиновый коврик.
- Проверьте герметичность соединений.
Скрытое хранение
Тумба, которая скрывает стиральную машинку / Фото Pinterest
Технику необязательно выставлять напоказ: можно выбрать тумбу с дверцей, скрывающей и технику, и все вещи, которые хранятся на полках рядом.
Идеи, которые помогут разместить стиральную машину под умывальником: