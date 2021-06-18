Стильный дизайн для квартир площадью до 50 квадратных метров

Обычно ограничения площади становятся стимулом к поиску новых идей и реализации необычных концептов. Эти 4 примеры – яркое тому подтверждение. Отбросив все лишнее, дизайнеры приложили максимум изобретательности, чтобы продумать каждую деталь и подчеркнуть индивидуальность помещений.

Несмотря на компактность этих помещений (площадь каждого из них меньше 50 квадратных метров), здесь поместились все необходимое: жилые зоны, кухня, санузел, место для работы и отдыха. Поэтому если вам не хватает идей по обустройству небольшого жилья – смело используйте решения из нашей подборки.

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Квартира площадью 20 квадратных метров

Заказчиками была молодая пара, которая унаследовала квартиру от бабушки. Чтобы пространство удовлетворило требования двух взрослых людей, понадобилась глобальная реструктуризация пространства. К счастью рациональные решения и светлые тона сделали свое дело. Кроме этого, дизайнеры использовали мелкие паттерны, которые добавляют пространству упорядоченности.



Используйте больше светлых поверхностей / Фото Home Designing



Мелкий узор поможет избежать перенасыщения деталями / Фото Home Designing

Одна сторона комнаты выделена обоями с графическим принтом, другая – покрыта глянцевыми панелями. Большое количество встроенных шкафов и ящиков является обязательным условием при обустройстве столь крошечного пространства.



Мебель-трансформер – лучшее решение для небольших квартир / Фото Home Designing





Используйте светлую древесину для фасадов светлую древесину / Фото Home Designing



Мебель-трансформер сэкономит пространство / Фото Home Designing

Площадь квартиры экономит раскладная кровать: днем она скрывается в стене и позволяет свободно передвигаться по квартире.



Будьте осторожны, используя массивные принты / Фото Home Designing

Крупные узоры отличают ванную комнату от другой части помещения. Такое решение могло бы визуально сузить площадь и без того маленького санузла, но благодаря правильно подобранной палитре, дизайнеры достигли выигрышного эффекта.

Квартира площадью 40 квадратных метров



Правильное зонирование поможет высвободить больше пространства / Фото Home Designing

Еще одна квартира для пары, но на этот раз – в темных тонах. Дизайнеры четко обозначили границы каждой зоны. Спальня стала прекрасным образцом "комнаты в комнате" благодаря плотным шторам. Если кому-то из пары придется работать в позднее время в главной зоне дома, альтернативная стена убережет от попадания яркого света и обеспечит лучший сон.



Игра с цветами поможет определить различные зоны / Фото Home Designing



Основной источник искусственного света должен находиться за пределами спальни / Фото Home Designing





Подушки и коврик – ненавязчивый декор для небольших помещений / Фото Home Designing

Все пространство небольшой квартиры прекрасно сочетает функциональность и эстетику. Каждый угол создан, чтобы облегчить жизнь жителей, а тщательно подобранный декор объединяет студию общим стилистическим решением.



Вместо книжных полок, дизайнеры использовали плетеную корзину / Фото Home Designing

Яркие цвета помогают выделить гостиную. Зато столовая и кухня отличаются темной палитрой.

Квартира площадью 42 квадратных метра



Перед разработкой планировки открытого помещения следует проконсультироваться с профессионалами / Фото Home Designing

Жилая площадь сосредоточена вокруг матовой черной конструкции, за которой находится санузел. Сама стена является фоном для телевизора и стильным стеллажом для книг. Благодаря окну наверху, естественный свет из комнаты проникает и в ванну.



Сочетание отреставрированных и современных элементов – сэкономит деньги на меблировку / Фото Home Designing

Эклектичный декор подчеркивает характер клиента. Антикварная мебель, текстиль и акцент на круглых элементах из натуральных материалов в сочетании с современной и яркой мебелью, создает необычный интерьер, который интересно рассматривать.



Даже в небольшой квартире есть место для самовыражения / Фото Home Designing





Белые фасады мебели уберегут от визуальной перегрузки / Фото Home Designing​



Одна стена может выполнять множество функций / Фото Home Designing



Мебель столовой подобрана под цвет игровой стены / Фото Home Designing



Зоны для хранения верхней одежды / Фото Home Designing

Встроенные минималистичные белые ящики стали вместительными местами для хранения, что помогает освободить пространство от всего лишнего.

Квартира площадью 43 квадратных метра



Минималистичная квартира в стиле лофт / Фото Home Designing



Спальня отгорожена шторами в тон интерьера / Фото Home Designing

Работая на небольшой площади, дизайнер обратился к рациональному подходу с использованием минималистичных форм и лофтовых текстур. В частности, в проекте использованы бетон, дерево и большое количество не скрытых проводов.



Виноградная лоза – главное украшение квартиры / Фото Home Designing

Живая стена с виноградной лозой помогает восстановить баланс между естественностью и промышленными материалами.



Один стеллаж может подчеркнуть ваши предпочтения / Фото Home Designing

Побелённые деревянные изделия помогают увеличить количество солнечного света в помещении.

Планирование небольшой квартиры / Фото Home Designing