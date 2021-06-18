Несмотря на компактность этих помещений (площадь каждого из них меньше 50 квадратных метров), здесь поместились все необходимое: жилые зоны, кухня, санузел, место для работы и отдыха. Поэтому если вам не хватает идей по обустройству небольшого жилья – смело используйте решения из нашей подборки.

К теме Как организовать открытое пространство: 10 красивых вариантов кухни-столовой

Квартира площадью 20 квадратных метров

Заказчиками была молодая пара, которая унаследовала квартиру от бабушки. Чтобы пространство удовлетворило требования двух взрослых людей, понадобилась глобальная реструктуризация пространства. К счастью рациональные решения и светлые тона сделали свое дело. Кроме этого, дизайнеры использовали мелкие паттерны, которые добавляют пространству упорядоченности.

Квартира площею 20 метрів квадратних
Используйте больше светлых поверхностей / Фото Home Designing

Квартира площею 20 метрів квадратних
Мелкий узор поможет избежать перенасыщения деталями / Фото Home Designing

Одна сторона комнаты выделена обоями с графическим принтом, другая – покрыта глянцевыми панелями. Большое количество встроенных шкафов и ящиков является обязательным условием при обустройстве столь крошечного пространства.

Квартира площею 20 метрів квадратних
Мебель-трансформер – лучшее решение для небольших квартир / Фото Home Designing


Квартира площею 20 метрів квадратних
Используйте светлую древесину для фасадов светлую древесину / Фото Home Designing

Квартира площею 20 метрів квадратних
Мебель-трансформер сэкономит пространство / Фото Home Designing

Площадь квартиры экономит раскладная кровать: днем она скрывается в стене и позволяет свободно передвигаться по квартире.

Квартира площею 20 метрів квадратних
Будьте осторожны, используя массивные принты / Фото Home Designing

Крупные узоры отличают ванную комнату от другой части помещения. Такое решение могло бы визуально сузить площадь и без того маленького санузла, но благодаря правильно подобранной палитре, дизайнеры достигли выигрышного эффекта.

Квартира площадью 40 квадратных метров

Квартира площею 40 метрів квадратних
Правильное зонирование поможет высвободить больше пространства / Фото Home Designing

Еще одна квартира для пары, но на этот раз – в темных тонах. Дизайнеры четко обозначили границы каждой зоны. Спальня стала прекрасным образцом "комнаты в комнате" благодаря плотным шторам. Если кому-то из пары придется работать в позднее время в главной зоне дома, альтернативная стена убережет от попадания яркого света и обеспечит лучший сон.

Квартира площею 40 метрів квадратних
Игра с цветами поможет определить различные зоны / Фото Home Designing

Квартира площею 40 метрів квадратних
Основной источник искусственного света должен находиться за пределами спальни / Фото Home Designing


Квартира площею 40 метрів квадратних
Подушки и коврик – ненавязчивый декор для небольших помещений / Фото Home Designing

Все пространство небольшой квартиры прекрасно сочетает функциональность и эстетику. Каждый угол создан, чтобы облегчить жизнь жителей, а тщательно подобранный декор объединяет студию общим стилистическим решением.

Квартира площею 40 метрів квадратних
Вместо книжных полок, дизайнеры использовали плетеную корзину / Фото Home Designing

Яркие цвета помогают выделить гостиную. Зато столовая и кухня отличаются темной палитрой.

Квартира площадью 42 квадратных метра

Квартира площею 40 метрів квадратних
Перед разработкой планировки открытого помещения следует проконсультироваться с профессионалами / Фото Home Designing

Жилая площадь сосредоточена вокруг матовой черной конструкции, за которой находится санузел. Сама стена является фоном для телевизора и стильным стеллажом для книг. Благодаря окну наверху, естественный свет из комнаты проникает и в ванну.

Квартира площею 40 метрів квадратних
Сочетание отреставрированных и современных элементов – сэкономит деньги на меблировку / Фото Home Designing

Эклектичный декор подчеркивает характер клиента. Антикварная мебель, текстиль и акцент на круглых элементах из натуральных материалов в сочетании с современной и яркой мебелью, создает необычный интерьер, который интересно рассматривать.

Квартира площею 40 метрів квадратних
Даже в небольшой квартире есть место для самовыражения / Фото Home Designing


Квартира площею 40 метрів квадратних
Белые фасады мебели уберегут от визуальной перегрузки / Фото Home Designing​

Квартира площею 40 метрів квадратних
Одна стена может выполнять множество функций / Фото Home Designing

 

Квартира площею 40 метрів квадратних
Мебель столовой подобрана под цвет игровой стены / Фото Home Designing

Квартира площею 40 метрів квадратних
Зоны для хранения верхней одежды / Фото Home Designing

Встроенные минималистичные белые ящики стали вместительными местами для хранения, что помогает освободить пространство от всего лишнего.

Квартира площадью 43 квадратных метра

Квартира площею 43 метри квадратних
Минималистичная квартира в стиле лофт / Фото Home Designing

Квартира площею 43 метри квадратних
Спальня отгорожена шторами в тон интерьера / Фото Home Designing

Работая на небольшой площади, дизайнер обратился к рациональному подходу с использованием минималистичных форм и лофтовых текстур. В частности, в проекте использованы бетон, дерево и большое количество не скрытых проводов.

Квартира площею 43 метри квадратних
Виноградная лоза – главное украшение квартиры / Фото Home Designing

Живая стена с виноградной лозой помогает восстановить баланс между естественностью и промышленными материалами. 

Квартира площею 43 метри квадратних
Один стеллаж может подчеркнуть ваши предпочтения / Фото Home Designing

Побелённые деревянные изделия помогают увеличить количество солнечного света в помещении.

Квартира площею 43 метри квадратних

Планирование небольшой квартиры / Фото Home Designing