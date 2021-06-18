Несмотря на компактность этих помещений (площадь каждого из них меньше 50 квадратных метров), здесь поместились все необходимое: жилые зоны, кухня, санузел, место для работы и отдыха. Поэтому если вам не хватает идей по обустройству небольшого жилья – смело используйте решения из нашей подборки.
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Квартира площадью 20 квадратных метров
Заказчиками была молодая пара, которая унаследовала квартиру от бабушки. Чтобы пространство удовлетворило требования двух взрослых людей, понадобилась глобальная реструктуризация пространства. К счастью рациональные решения и светлые тона сделали свое дело. Кроме этого, дизайнеры использовали мелкие паттерны, которые добавляют пространству упорядоченности.
Используйте больше светлых поверхностей / Фото Home Designing
Мелкий узор поможет избежать перенасыщения деталями / Фото Home Designing
Одна сторона комнаты выделена обоями с графическим принтом, другая – покрыта глянцевыми панелями. Большое количество встроенных шкафов и ящиков является обязательным условием при обустройстве столь крошечного пространства.
Мебель-трансформер – лучшее решение для небольших квартир / Фото Home Designing
Используйте светлую древесину для фасадов светлую древесину / Фото Home Designing
Мебель-трансформер сэкономит пространство / Фото Home Designing
Площадь квартиры экономит раскладная кровать: днем она скрывается в стене и позволяет свободно передвигаться по квартире.
Будьте осторожны, используя массивные принты / Фото Home Designing
Крупные узоры отличают ванную комнату от другой части помещения. Такое решение могло бы визуально сузить площадь и без того маленького санузла, но благодаря правильно подобранной палитре, дизайнеры достигли выигрышного эффекта.
Квартира площадью 40 квадратных метров
Правильное зонирование поможет высвободить больше пространства / Фото Home Designing
Еще одна квартира для пары, но на этот раз – в темных тонах. Дизайнеры четко обозначили границы каждой зоны. Спальня стала прекрасным образцом "комнаты в комнате" благодаря плотным шторам. Если кому-то из пары придется работать в позднее время в главной зоне дома, альтернативная стена убережет от попадания яркого света и обеспечит лучший сон.
Игра с цветами поможет определить различные зоны / Фото Home Designing
Основной источник искусственного света должен находиться за пределами спальни / Фото Home Designing
Подушки и коврик – ненавязчивый декор для небольших помещений / Фото Home Designing
Все пространство небольшой квартиры прекрасно сочетает функциональность и эстетику. Каждый угол создан, чтобы облегчить жизнь жителей, а тщательно подобранный декор объединяет студию общим стилистическим решением.
Вместо книжных полок, дизайнеры использовали плетеную корзину / Фото Home Designing
Яркие цвета помогают выделить гостиную. Зато столовая и кухня отличаются темной палитрой.
Квартира площадью 42 квадратных метра
Перед разработкой планировки открытого помещения следует проконсультироваться с профессионалами / Фото Home Designing
Жилая площадь сосредоточена вокруг матовой черной конструкции, за которой находится санузел. Сама стена является фоном для телевизора и стильным стеллажом для книг. Благодаря окну наверху, естественный свет из комнаты проникает и в ванну.
Сочетание отреставрированных и современных элементов – сэкономит деньги на меблировку / Фото Home Designing
Эклектичный декор подчеркивает характер клиента. Антикварная мебель, текстиль и акцент на круглых элементах из натуральных материалов в сочетании с современной и яркой мебелью, создает необычный интерьер, который интересно рассматривать.
Даже в небольшой квартире есть место для самовыражения / Фото Home Designing
Белые фасады мебели уберегут от визуальной перегрузки / Фото Home Designing
Одна стена может выполнять множество функций / Фото Home Designing
Мебель столовой подобрана под цвет игровой стены / Фото Home Designing
Зоны для хранения верхней одежды / Фото Home Designing
Встроенные минималистичные белые ящики стали вместительными местами для хранения, что помогает освободить пространство от всего лишнего.
Квартира площадью 43 квадратных метра
Минималистичная квартира в стиле лофт / Фото Home Designing
Спальня отгорожена шторами в тон интерьера / Фото Home Designing
Работая на небольшой площади, дизайнер обратился к рациональному подходу с использованием минималистичных форм и лофтовых текстур. В частности, в проекте использованы бетон, дерево и большое количество не скрытых проводов.
Виноградная лоза – главное украшение квартиры / Фото Home Designing
Живая стена с виноградной лозой помогает восстановить баланс между естественностью и промышленными материалами.
Один стеллаж может подчеркнуть ваши предпочтения / Фото Home Designing
Побелённые деревянные изделия помогают увеличить количество солнечного света в помещении.
Планирование небольшой квартиры / Фото Home Designing