Выбор цветов, конструкций, материалов и текстиля играют ключевые роли в том, как будет выглядеть дом. Существуют так называемые "вечные" тенденции дизайна интерьера, которые заставят жилье выглядеть уютно и модно всегда.

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Залог успеха в обустройстве любого пространства – природные материалы, простота и функциональность. Если не перегружать интерьер лишними деталями, то в будущем вы сможете постоянно проводить изменения, не нарушая баланса в доме.

Камень

Камень появляется в интерьерах домов в разных формах на протяжении длительного времени. Сегодня это один из самых модных материалов, который может удивить и придать интерьеру чрезвычайный характер.

Производители предлагают все новые и новые материалы, хотя мрамор по-прежнему является одним из самых популярных. Помните, что такой выбор на годы, ведь камень – твердый материал, который практически не поддается разрушению.

Продуманное пространство / Фото unsplash

Бохо

Такой стиль иногда может показаться творческой прихотью. Однако бохо вне времени и всегда выглядит стильно. Красивые аксессуары из соломы, мебель из ротанга, льняные ткани и мягкие материалы – это то, что всегда будет на высоте и придаст вашему дому особый характер.

Свежий и естественный стиль / Фото unsplash

Освещение

Невозможно представить комфортный дом без удачного освещения. Это уникальная и важная часть интерьера, которая создает атмосферу и придает ей характер. Геометрические люстры, необычные светильники и уютные гирлянды создают уютную атмосферу в любом пространстве. Не стоит ограничиваться белым и желтым светом, обратите внимание на такие цвета как зеленый, красный или темно-синий.

Удачное освещение – залог определенного настроения / Фото unsplash