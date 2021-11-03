Как стильно оформить журнальный столик: 5 действенных советов для гостиной

При обустройстве гостиной не следует забывать о ее центральной части – журнальном столике. Как не превратить этот уютный уголок в хранилище ненужных вещей – читайте в нашем материале.

За журнальным столиком мы проводим много времени, но, к сожалению, здесь часто вместо цветов или другого милого декора расположены кипы лишних вещей. Оформление журнального столика на стильное и удобное пространство можно реализовать всего в нескольких шагах.

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Основы

Прежде чем приступить к обустройству стола в гостиной, подберите вещи, которые вам важны или которые вы хотели бы выделить. Хорошие книги, подносы и свечи всегда хорошо держать под рукой.

Милое оформление / Фото pexels

Игра с высотой

Расставляя стол, обратите внимание на высоту отдельных элементов. Не нужно, чтобы все аксессуары находились в одной плоскости, поэтому поиграйте с высотой. Поместите высший объект непосредственно на столешнице, а тот, что пониже – например, на стопку книг.

Умная организация / Фото pexels

Немного природы

Не забудьте выделить на журнальном столике немного места для природы, например красивый камень, листья, живые цветы.

Растения – всегда хороший выбор / Фото pexels

Контраст

Если вы хотите, чтобы ваш журнальный столик был изысканным и привлекал внимание, воспользуйтесь контрастом. Если стол круглый, аксессуары должны быть угловыми, а если стол квадратный, выбирайте более мягкие формы.

Игра на контрасте / Фото pexels

Все имеет значение

Позаботьтесь о том, чтобы стол имел прекрасный вид со всех сторон. Переставляйте, комбинируйте и не бойтесь никаких изменений, только благодаря экспериментам вы добьетесь идеального результата.

Прекрасное место / Фото pexels