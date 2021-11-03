За журнальным столиком мы проводим много времени, но, к сожалению, здесь часто вместо цветов или другого милого декора расположены кипы лишних вещей. Оформление журнального столика на стильное и удобное пространство можно реализовать всего в нескольких шагах.
Читайте Креативные решения: как обустроить кухню без окна
Основы
Прежде чем приступить к обустройству стола в гостиной, подберите вещи, которые вам важны или которые вы хотели бы выделить. Хорошие книги, подносы и свечи всегда хорошо держать под рукой.
Милое оформление / Фото pexels
Игра с высотой
Расставляя стол, обратите внимание на высоту отдельных элементов. Не нужно, чтобы все аксессуары находились в одной плоскости, поэтому поиграйте с высотой. Поместите высший объект непосредственно на столешнице, а тот, что пониже – например, на стопку книг.
Умная организация / Фото pexels
Немного природы
Не забудьте выделить на журнальном столике немного места для природы, например красивый камень, листья, живые цветы.
Растения – всегда хороший выбор / Фото pexels
Контраст
Если вы хотите, чтобы ваш журнальный столик был изысканным и привлекал внимание, воспользуйтесь контрастом. Если стол круглый, аксессуары должны быть угловыми, а если стол квадратный, выбирайте более мягкие формы.
Игра на контрасте / Фото pexels
Все имеет значение
Позаботьтесь о том, чтобы стол имел прекрасный вид со всех сторон. Переставляйте, комбинируйте и не бойтесь никаких изменений, только благодаря экспериментам вы добьетесь идеального результата.
Прекрасное место / Фото pexels