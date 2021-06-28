Телевизор в гостиной считается не просто местом или полкой для хранения телевизора. Дизайнеры всегда выделяют эту зону декором , согласно общему настроению в квартире. Если вы ищете новые способы дать своей гостиной второй шанс, то эта статья именно для вас.

Полезно 7 советов от дизайнеров, которые помогут вам расширить пространство комнаты

1. Создайте деревянный фон

Независимо от стиля древесина никогда не выйдет из моды . Например, если у вас гостиная в стиле лофт, использование классического дерева точно сочетается с вашим интерьером. Если же у вас интерьер в стиле прованс, тогда вы можете покрасить дерево оттенком белого цвета.

Деревянная панель с телевизором в гостиной / Фото urdesignmag.com

2. Добавьте рамки для картин и стеллажи

Подвесные стеллажи придадут функционала и эстетики в ваше пространство. Установив стеллаж, вы получите больше места для хранения, кроме телевизионного блока, который расположен прямо под вашим телевизором. На висячие полочки можно положить что угодно – от семейных памятных предметов, фотографий и даже корзин для хранения.

Подвесные стеллажи в зоне телевизора / Фото urdesignmag.com

3. Покрасьте стену в черный цвет

Если вы за минималистичную тему, то, возможно, вы захотите покрасить стену за телевизором в черный цвет. Если вам нравится яркая атмосфера в своем доме, то стена, на которой держится телевизор, также может выступать в роли акцентной стены. Вы можете покрасить ее в любой цвет.

Интересный вариант с широкоформатным керамогранитом под мрамор на стене / Фото pinterest

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4. Используйте гипсовые панели

Гипсовые панели выглядят минималистично и стильно. Также это достаточно бюджетный вариант, вы можете выбрать узор самостоятельно или комбинировать 2 разных.

Декор стены за телевизором с помощью гипсовых панелей / Фото инстаграм interior_ideas_home

5. Узор на стене

Чтобы добавить изюминку вашему интерьеру можно создать узор на стене с помощью различных материалов или простого окрашивания. Добавьте акцентные цвета и пространство сразу будет выглядеть стильным.