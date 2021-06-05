Стильная и лаконичная квартира во Львове: фото проекта, что вдохновляет

В проекте объединены скандинавские и модернистских мотивы. Красивые овальные зеркала, приятный текстиль, микроцемент и дерево – это и не только удалось совместить дизайнерам мастерской Ирины Лесюк. Смотрите и вдохновляйтесь интересными решениями.

Стильный и лаконичный дизайн квартиры во Львове от дизайнера Ирины Лесюк получил награду на behance.net. Дизайнер использовала сдержанную цветовую палитру пастельных оттенков. В проекте присутствуют мебель от различных брендов, в том числе и украинских.

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Мы решили объединить стены, потолок и пол в единый цельный объем, который станет фоном для предметов и мебели. А они стоят того, чтобы быть в центре внимания, – говорят авторы проекта.

Пространство объединенный единой текстурой на полу, потолке и стенах / Фото behance.net

Интерьер. Для декора стен дизайнеры выбрали

Любимый прием – сочетания различного типа кресел за обеденным столом / Фото behance.net

Диван молочного цвета добавляет уюта гостиной / Фото behance.net

Для освещения использовали точечные накладные светильники, которые имеют угол оборота, что выглядит минималистично и очень удобно. Над столом, в зоне гостиной размещены красивые черные подвесные светильники, которые дополняют общую картину интерьера.

Для декора барной стойки использовано тонкие рейки / Фото behance.net

Смеситель с удлиненной воронкой – это всегда функциональное решение / Фото behance.net

CREAM – первый в списке немногих избранных проектов, которым мы уделим максимум своего внимания и энергии в этом году, – рассказали дизайнеры.

Минималистичная входная зона с черными деталями / Фото behance.net

Светлая спальня / Фото behance.net

В спальне использовалив кухне. Зеркалов нужном направлении. Дизайнерский радиатор не только выполняет свою прямую функцию, но и служит декором.

Мягкий ковер добавляет уюта интерьера / Фото behance.net

Модернистское кресло для отдыха и чтения любимых книг / Фото behance.net

Минималистичные бра / Фото behance.net

Зону столовой и кабинета разграничены стеклянной перегородкой, не загромождают пространство но позволяет уединиться и лучше концентрироваться на работе.

Большое количество дневного света делает интерьер уютным / Фото behance.net

На диване можно отдохнуть или же общаться с клиентами / Фото behance.net

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В санузле размещено отдельностоящую ванну и две встроенные душевые системы. Здесь совмещенно сантехнику черного цвета и металлического (серого).

Отдельностоящая ванна / Фото behance.net

Форма зеркала повторяется в кухне и спальне / Фото behance.net