Стильный и лаконичный дизайн квартиры во Львове от дизайнера Ирины Лесюк получил награду на behance.net. Дизайнер использовала сдержанную цветовую палитру пастельных оттенков. В проекте присутствуют мебель от различных брендов, в том числе и украинских.
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Мы решили объединить стены, потолок и пол в единый цельный объем, который станет фоном для предметов и мебели. А они стоят того, чтобы быть в центре внимания, – говорят авторы проекта.
Пространство объединенный единой текстурой на полу, потолке и стенах / Фото behance.net
Любимый прием – сочетания различного типа кресел за обеденным столом / Фото behance.net
Диван молочного цвета добавляет уюта гостиной / Фото behance.net
Для декора барной стойки использовано тонкие рейки / Фото behance.net
Смеситель с удлиненной воронкой – это всегда функциональное решение / Фото behance.net
CREAM – первый в списке немногих избранных проектов, которым мы уделим максимум своего внимания и энергии в этом году, – рассказали дизайнеры.
Минималистичная входная зона с черными деталями / Фото behance.net
Светлая спальня / Фото behance.net
Мягкий ковер добавляет уюта интерьера / Фото behance.net
Модернистское кресло для отдыха и чтения любимых книг / Фото behance.net
Минималистичные бра / Фото behance.net
Зону столовой и кабинета разграничены стеклянной перегородкой, не загромождают пространство но позволяет уединиться и лучше концентрироваться на работе.
Большое количество дневного света делает интерьер уютным / Фото behance.net
На диване можно отдохнуть или же общаться с клиентами / Фото behance.net
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В санузле размещено отдельностоящую ванну и две встроенные душевые системы. Здесь совмещенно сантехнику черного цвета и металлического (серого).
Отдельностоящая ванна / Фото behance.net
Форма зеркала повторяется в кухне и спальне / Фото behance.net