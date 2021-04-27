В основе проекта Bathroom and SPA Interior экологичность, интеллект и красота . Автор проекта квартиры Оксана Долгопятова (Dolgopiatova Design). Хозяева квартиры – семья с двумя детьми, которые хотели видеть стильный, современный, продуманный и неординарный интерьер. Именно поэтому весь проект – это сочетание противоположных материалов и сложных цветов.

Вас понравится Исторический фермерский дом в Германии превратили в современный имение фото интерьера

В интерьере объединили родные бетонные стены и резной портал, фактурный керамогранит под мрамор и звонкое полиэфирное покрытие дубовых фасадов . Эффектно сочетается латунь с черновой штукатуркой и хрусталем , глянцевый каменный пол с матовой плиткой . Обои с черными необработанными стенами . Шелковые шторы и черный лен .

Кухня с барной стойкой и яркими барными стульями / Фото Андрей Безуглов

Одна из основных деталей, вокруг которой построили интерьер – портал , он является копией порталов старинных особняков Милана. Именно он помог справиться с наибольшей сложностью на этапе проектирования – несущей монолитной бетонной стеной . С ней авторы проекта категорически ничего не могли делать. Эта стена и стала "отправной точкой" стилистики, определившая не только зонирование.

Уютная гостиная / Фото Андрей Безуглов

Вдохновением при выборе цветовой палитры проекта стал камень альмандин – самая твердая и самая распространенная разновидность красных или красно-фиолетовых гранатов.

Сочетание различных текстур / Фото Андрей Безуглов

Перепланировка квартиры был выполнена так, чтобы разделить детский и взрослый блоки в разные части квартиры. Вход в главную спальню с санузлом и гардеробной комнатой скрытый стеной с молдингами.

Сочетание хрусталя и штукатурки / Фото Андрей Безуглов

Эффектный керамогранит на полу / Фото Андрей Безуглов

Интересно Как изменился дизайн интерьера во время пандемии: выводы специалистов