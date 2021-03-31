Может ли обычная ветеринарная клиника быть стильной? Может, если она расположена в Лондоне и над ней работали дизайнеры студии Alma-nac.

Архитекторы студии Alma-nac построили круглосуточную клинику для домашних животных. В ней они стремились максимально разделить кошек и собак, чтобы животные не вызывали друг у друга стресс.

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Интерьер должен вызвать чувство легкости / Фото Dezeen

Позаботились и о хозяевах. Интерьер должен вызвать у посетителей ощущение расслабленности. По функциональности – в клинике могут обеспечить лучший уход для животных-пациентов.



Для собак и кошек придумали различные маршруты / Фото Dezeen

Помещение визуально и тематически разделили на зоны. Например, здесь есть мебель "для котов", где можно разместить переноску или коробку с животным. А есть мебель "для собак", где сиденья сделали деревянными – собаки могут на них залезть.



Хозяева с собаками и кошками размещаются на различных типах диванов / Фото Dezeen

Все вокруг должно вызывать чувство легкости и избавлять от гнетущих мыслей. Для кошек и собак даже придумали отдельные маршруты, чтобы они как можно меньше встречались в стенах клиники. В кабинете для котов сделали специальную игровую коробку – нервные пациенты могут развлечься и отвлечься в ней.



Хозяйка с собакой сидят на специальной мебели / Фото Dezeen

Несмотря на легкость и комфорт интерьеров, они, прежде всего, отвечают клиническим потребностям.

Интерьер и экстерьер клиники выполнили в ярких голубых оттенках, которые сочетаются с фанерой и белыми стенами. Под потолком оставили открытыми железные балки. Их тоже покрасили в синий цвет.



Прежде всего, больница соответствует клиническим потребностям / Фото Dezeen

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Кроме стильного интерьера, здание также имеет экологичный характер. Крышу используют для сбора дождевой воды. Также там разместили солнечные батареи, обеспечивающие больницу электроэнергией.