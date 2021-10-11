Уют и вдохновение – главные тренды осени. Попробуйте привести экстерьер своего дома в соответствие с сезоном и насладитесь атмосферой, которая вас окутает.
Интересно Наслаждение книгой или чашкой чая: как превратить подоконник в уютную зону
Украсьте двери
Двери – первый акцент, который привлекает наше внимание. Добавьте ему украшений – и праздничная атмосфера гарантирована.
Двери – первое украшение дома / Фото Elle Decor
Тыква – не только на Хэллоуин
Тыква – один из самых ярких элементов осени. Его можно использовать не только для блюд – декор из нее тоже особенный.
Тыква – прекрасный элемент для декора / Фото Elle Decor
Не бойтесь размаха
Декор – это не всегда об изяществе и филигранности. Как показывает практика – осеннего декора много не бывает, ведь он всегда следует природу.
Красота осенней природы / Фото Elle Decor
Уют в деталях
Подушечки, светильники, пледы и свечи – это всегда уместное решение, особенно это касается осени. Без этих аксессуаров представить уют просто невозможно.
Неповторимая атмосфера / Фото Elle Decor