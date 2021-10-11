Уют и вдохновение – главные тренды осени. Попробуйте привести экстерьер своего дома в соответствие с сезоном и насладитесь атмосферой, которая вас окутает.

Интересно Наслаждение книгой или чашкой чая: как превратить подоконник в уютную зону

Украсьте двери

Двери – первый акцент, который привлекает наше внимание. Добавьте ему украшений – и праздничная атмосфера гарантирована.

Двери – первое украшение дома / Фото Elle Decor

Тыква – не только на Хэллоуин

Тыква – один из самых ярких элементов осени. Его можно использовать не только для блюд – декор из нее тоже особенный.

Тыква – прекрасный элемент для декора / Фото Elle Decor

Не бойтесь размаха

Декор – это не всегда об изяществе и филигранности. Как показывает практика – осеннего декора много не бывает, ведь он всегда следует природу.

Красота осенней природы / Фото Elle Decor

Уют в деталях

Подушечки, светильники, пледы и свечи – это всегда уместное решение, особенно это касается осени. Без этих аксессуаров представить уют просто невозможно.

Неповторимая атмосфера / Фото Elle Decor