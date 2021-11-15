Стиль Нью-Йорка: как обустроить квартиру в духе большого города

Нью-Йорк – это мегаполис с особой атмосферой. Его стиль непринужденный и вневременный, поэтому не удивительно, что он так нравится миллионам людей. Нью-йоркский стиль в квартире – это классическая основа, которая может иметь много форм – от роскоши до интерьеров в стиле лофт.

Для квартиры в стиле Нью-Йорк лучше всего подойдут базовые цвета: серые, коричневые и пудровые оттенки. Среди материалов лучше всего выбрать дерево. Шкафы и столы из натурального массива идеально вписываются в нью-йоркский шик и выглядят очень благородно.

Интересно Последние тенденции: какие аксессуары для гостиной модны в этом сезоне

Обдумывая текстиль следует обратить внимание на велюр и бархат. Ткани с нежным блеском делают пространство более элегантными и приятными на ощупь.

Приятный дизайн / Фото homebook

В Нью-Йоркской квартире будут красиво смотреться геометрические принты. Это могут обои или ковер с модным марокканским клевером. Растительный дизайн – элегантные розы или нежные полевые цветы – станут прекрасным венцом тонкого и уютного интерьера.

Прекрасная атмосфера / Фото homebook

Нью-Йоркский стиль в интерьерах развивается, меняется и приспосабливается к господствующим тенденциям. Современные интерьеры в нью-йоркском стиле – это аранжировки, в которых сочетаются несколько культур. Здесь можно найти элементы, которые характерны не только для ньюйоркцев, но и восточные акценты, отсылающие к колониальному стилю или атмосфере бохо.

Уютный комфорт / Фото homebook