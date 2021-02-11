Сегодня дизайнеры все чаще обращаются к миксу стилей, материалов и текстур. Так родился стиль джапанди – эклектичная смесь традиционной Японии и минималистичного сканди.

Популярный журнал о дизайне и архитектуре Dezeen собрал яркие примеры стиля джапанди в интерьере. Этот стиль стал своеобразным гибридом востока и запада. Japandi использует материалы, характерные для обоих стилей: дерево, керамику, а также природный дизайн.

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Дом Archipelago, Швеция



Интерьер в светлых оттенках / Фото Dezeen

Этот дом является воплощением японской и шведской эстетики. Его выполнили в кремово-белых и бледно-серых оттенках. Интерьер дополнили светлой деревянной мебелью и японскими фонарями.

A Quiet Reflection show, Швеция



Квартиры в полуразрушенном доме / Фото Dezeen

Пример еще одного интерьера в Швеции. Его расположили в полуразрушенном доме. Четкие линии мебели здесь выделяются на фоне лепных потолков, образуя интересное сочетание текстуры и цвета.

Pantechnicon, Великобритания



Уют в интерьере удалось создать с помощью микса стилей / Фото Dezeen

Этот дом 19-го века расположен в Лондоне. В нем есть целых 2 объекта в стиле джапанди: французско-японский культовый лейбл Kitsuné и скандинавский ресторан Eldr.

В интерьерах использовали большое количество деревянных деталей, зеленых растений и фонариков.

Upstate New York Home, США



Дом в японско-американском стиле / Фото Dezeen

В доме среди гор живет семья с японским и американским прошлым. В их доме использовали японскую керамику, тканые маты для сидения из Токио, а также американские изделия ручной работы.

Izumi, Дания



Деревянные детали создают ощущение тепла и уюта / Фото Dezeen

В этом японском ресторане идеально сочетаются две культуры. В интерьере использовали полупрозрачные экраны, типичные для японского стиля. Деревянные панели, окружающие кухню, являются типичным обращением к скандинавскому стилю.

Отель K5 Tokyo, Япония



Оригинальный отель в стиле джапанди / Фото Dezeen

Раньше здесь было здание банка, но его уничтожили во время войны. Шведская студия Claesson Koivisto Rune превратила дом в бутик-отель. В интерьере использовали тактильные детали и насыщенные оттенки.

В частности, здесь есть голубые шторы в традиционном японском стиле, а крепкие деревянные перегородки между комнатами возвращают нас к скандинавскому дизайну.

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Таунхаус Powerscroft Road, Великобритания



В этом интерьере объединили точность и небрежность / Фото Dezeen