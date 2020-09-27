Украинские дизайнеры создали проект сверхсовременного маркетингового центра в Циндао. Трехэтажное сооружение стало частью технологического парка.

Этот проект стал первым в Китае для студии Balbek Bureau, сообщает Bzh.life.

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Маркетинговый центр по проекту украинский построили в китайском городе Циндао. Он является частью экологического научно-технического парка Dragon.



Все пространство отделано одинаковыми материалами / Фото Balbek

Центр имеет три этажа и площадь около 3000 квадратных метров. Его построили из железобетонных конструкций.

В помещении есть кафе с летней террасой, галерея для выставок, пространство для совещаний, комната для переговоров, а также комната отдыха.



В дизайне много массивных элементов / Фото Balbek

Кроме того, центром помещения является зона для презентаций. Здесь расположен большой экран, который виден из каждой точки здания.

Дизайнеры постарались сделать пространство максимально открытым и целостным. Для этого почти во всем помещении использовали одинаковые отделочные материалы.



Так создавали интерактивную модель технопарка​ / Фото Balbek

На первом этаже разместили макет всего технологического парка. Специальная подсветка позволяет выбирать различные режимы: погодные условия, этапы строительства, определенное количество работников и посетителей тому подобное.

Для того, чтобы найти на макете нужную компанию, можно использовать мобильное приложение. Он поможет нарисовать понятный путь.

Рядом, на LED-стене, можно увидеть информацию о комплексе. Она сопровождается трансляцией видеоряда с большого экрана.



У центре много массивных пуфов и столов для удобной работы​ / Фото Balbek

Достаточно оригинальной является зона кафе. Его отделили от общего пространства большим столом.

Стеклянную стену, из которой видно террасу, можно открыть одним нажатием на кнопку.

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В помещении много зеленых растений. Здесь сформирован небольшой "внутренний лес". Кроме эстетической функции, растения также имеют свойство поглощать звук.

Они разделяют пространство на зоны и создают условия для комфортной работы. Проект интерьера создавали в течение пяти месяцев.



Деревья и вазоны поглощают звук и зонируют помещение / Фото Balbek

Дизайнерам пришлось четыре раза посетить Китай, и все командировки пришлись на период пандемии.

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