Стены на кнопках и живые деревья: украинцы создали дизайн современного центра в Китае – фото
Украинские дизайнеры создали проект сверхсовременного маркетингового центра в Циндао. Трехэтажное сооружение стало частью технологического парка.
Этот проект стал первым в Китае для студии Balbek Bureau, сообщает Bzh.life.
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Маркетинговый центр по проекту украинский построили в китайском городе Циндао. Он является частью экологического научно-технического парка Dragon.
Все пространство отделано одинаковыми материалами / Фото Balbek
Центр имеет три этажа и площадь около 3000 квадратных метров. Его построили из железобетонных конструкций.
В помещении есть кафе с летней террасой, галерея для выставок, пространство для совещаний, комната для переговоров, а также комната отдыха.
В дизайне много массивных элементов / Фото Balbek
Кроме того, центром помещения является зона для презентаций. Здесь расположен большой экран, который виден из каждой точки здания.
Дизайнеры постарались сделать пространство максимально открытым и целостным. Для этого почти во всем помещении использовали одинаковые отделочные материалы.
Так создавали интерактивную модель технопарка / Фото Balbek
На первом этаже разместили макет всего технологического парка. Специальная подсветка позволяет выбирать различные режимы: погодные условия, этапы строительства, определенное количество работников и посетителей тому подобное.
Рядом, на LED-стене, можно увидеть информацию о комплексе. Она сопровождается трансляцией видеоряда с большого экрана.
У центре много массивных пуфов и столов для удобной работы / Фото Balbek
Достаточно оригинальной является зона кафе. Его отделили от общего пространства большим столом.
Стеклянную стену, из которой видно террасу, можно открыть одним нажатием на кнопку.
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В помещении много зеленых растений. Здесь сформирован небольшой "внутренний лес". Кроме эстетической функции, растения также имеют свойство поглощать звук.
Они разделяют пространство на зоны и создают условия для комфортной работы. Проект интерьера создавали в течение пяти месяцев.
Деревья и вазоны поглощают звук и зонируют помещение / Фото Balbek
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