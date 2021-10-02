Стекло в интерьере: о каких особенностях следует знать
Источник:24 канал
Стеклянные элементы могут стать украшением любого интерьера. Но при неправильном применении они могут испортить все впечатление.
Стеклянные элементы являются универсальным дополнением к любому интерьеру. Сегодня стекло – один из самых трендовых материалов.
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Невероятная атмосфера / Фото Pinterest
Первое, за что дизайнеры любят стекло – оно позволяет визуально увеличить любые пространства. Кроме того, стеклянные перегородки выглядят очень стильно и могут играть роль гигантских зеркал.
Кроме того, если нужно создать атмосферу доверия и открытости – лучше всего из этой задачей справятся стеклянные двери. Технология цифровой печати поможет воплотить любые прихоти относительно их вида.
Стеклянная мебель не загрузит пространство и является идеальным решением для маленьких помещений. Трудно создать стиль, где бы они не подходили вообще никак.
У стекла много преимуществ, но главное – "не перегнуть палку". Стекло замечательно во взаимодействии с другими материалами, но как главный акцент оно может сделать помещение несколько бездушным. Вряд ли кому-то из нас хотелось бы находиться в похожей атмосфере.