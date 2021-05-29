Стеклянный домик среди природы: фото невероятного проекта

Дом в Эквадоре был создан для семьи, которая любит путешествовать, однако во время карантина решила задержаться и уйти от городской суеты. Стеклянные стены и озелененная крыша полностью соединились с окружающим ландшафтом. Смотрите атмосферные фото.

Поскольку значительная часть мира переоценила свой образ жизни из-за пандемии коронавируса, желание спастись от городской суеты и достичь спокойного образа жизни среди природы появилось у многих. Клиенты RAMA estudio долгое время придерживались кочевого образа жизни, посещали Эквадор на короткий промежуток времени и оставаясь в небольшом жилье, где было просто достаточно места для проживания. Во время карантина семья решила, что их пребывание в Эквадоре будет длиннее, поэтому дом должен быть большим и продуманным.

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При проектировании и строительстве Casa mirador RAMA estudio применяет мягкий подход с уважением к природному ландшафту. Здание размещено над склоном с видом на долину, без нарушений почвенного покрова и вырубки растительности вокруг. Новая пристройка сделана из сборных элементов и установлена менее чем за три месяца.

Полностью стеклянные стены делают интерьер невероятно легким / Фото designboom.com

Расширение Casa mirador RAMA estudio разработаны с помощью каркасной системы, поддерживаемой двумя портиками. Каналы работают как основа для пола и крыши, которая теплоизолированная и обеспечивает пышную зеленую кровлю.

О такой доме мечтает едва ли не каждый, кто устал от быстрого темпа жизни / Фото designboom.com

Эта конструкция требует минимального фундамента, который почти не допускает нарушений почвенного покрова. У команды было очень мало времени на его изготовление и монтаж. Три стороны этой конструкции покрыты закаленным стеклом. Элементы пола и потолка подчеркивают пейзаж за окном и позволяют природе интегрироваться в пространство дома. Растительность вокруг создает достаточно интимную атмосферу. Стены фасада существующей конструкции были демонтированы, чтобы связать ее с новой.

Интерьер дополняет пейзажи с трех сторон / Фото designboom.com

Просторная кухня-столовая / Фото designboom.com

Камин добавляет уюта пространства / Фото designboom.com

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Интересная перегородка с полками / Фото designboom.com

Идеальное место для жизни и отдыха / Фото designboom.com