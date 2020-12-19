Многие сталкиваются с проблемой недостаточного освещения ванной комнаты. Один из вариантов кардинально изменить ситуацию – сделать в ванной стеклянные стены. Рассказываем о необычном дизайнерском приеме.

Про сценарии освещения для ванной комнаты сообщает дизайнер Ирина Лысюк в своем Instagram .

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Ванная за стеклом – необычное, но очень удобное решение / Фото Trizio

Один из вариантов бороться с отсутствием естественного света в ванной комнате – сделать стеклянные стены. Конечно, такой вариант подойдет только для помещений, где старые кирпичные стены можно безопасно снести.

Если же стены вашей ванной комнаты являются несущими конструкциями, такой вариант реализовать невозможно.

Идея стеклянных стен является хорошей для новостроек, где можно рисовать план помещения на свой вкус.

Приватность

Для того чтобы обеспечить комфортное пользование санузлом всем членам семьи, стены можно сделать из матового или тонированного стекла. Также пространство ванной комнаты можно отгородить с помощью жалюзи с внутренней стороны или непрозрачных штор.



Стеклянные перегородки обеспечивают доступ света / Фото Happymodern

Даже если в квартире проживает один человек, лучше позаботиться о приватности заранее. Ведь в любой момент туда могут прийти гости или родственники, которым придется пользоваться ванной комнатой.

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Естественный свет в санузле позволяет выращивать здесь живые растения и оформлять интерьер кардинально по-новому.