Архитектурная студия Dubbeldam Architecture + Design завершила строительство милого проекта в Канаде. Дом расположен на узком участке и имеет жилые помещения на нескольких уровнях. Благодаря такому расположению жителям обеспечен прекрасный вид на зеленую территорию виллы.

Актуально Обустройство пространства: как придать характер арендованной квартире

Фасад здания представляет собой комбинацию больших окон, раздвижных дверей и дизайнерских панелей.

Уютное пространство / Фото contemporist

Крыльцо у входной двери, соединенное со столовой на открытом воздухе. В столовой есть раздвижная стеклянная дверь, которая выходит на частное переднее патио, где обустроено несколько зон для отдыха.

Невероятный проект / Фото contemporist

В целом на территории виллы особый акцент сделан на отдыхе и обеспечении приятного досуга.

Вдохновенный дом / Фото contemporist

Задний двор имеет масштабную деревянную палубу из ясеня, а через несколько ступенек внизу есть еще одна зона, выложенная гранитной брусчаткой. Все пространство засажено деревом медовой саранчи и другой пышной растительностью.

Волшебный уголок / Фото contemporist

Растения для проекта выбирались по определенному принципу – обеспечение пышной зелени на целый год. Небольшой гараж также имеет зеленую крышу, насаженную цветами и кустарниками.

Больше фото невероятной виллы: